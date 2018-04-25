Яна Тоом о петиции по негражданам: я пытаюсь вызвать давление Брюсселя

- На репутацию эстонского государства намного хуже влияет то, что 6% населения политически не представлены (у неграждан есть только право выбирать местное самоуправление – ред.)

- Всю проблему мы решим, дав им право голосовать на выборах в Европарламент?

- Разумеется, это не решило бы всей проблемы, но конкретная петиция касалась этого. Следующая петиция, которую мы подали с Кауром Кендером, касается свободы передвижения в Евросоюзе. Мы все коллективно вступили в ЕС, но люди, которые платят налоги этому объединению, не могут наслаждаться всеми свободами, которые мы называем основными свободами Евросоюза, как, например, свобода передвижения. У них нет возможности свободного передвижения ни в плане рабочей силы, ни в плане услуг.

- Вы не считаете, что это решение самих людей?

- Они не сами приняли это решение, как показывают мониторинги интеграции – 50% людей, у которых серые паспорта, говорят, что неспособны сдать экзамен по эстонскому языку на уровень B1. Если мы поедем в Нарву и поговорим там с людьми в возрасте 65+, мы поймем, что это очень сложная задача.

Я считаю, что все те, кто годами жил в Эстонии и тут родился, живут с серым паспортом, не взяли российского гражданства - что очень просто, тем самым продемонстрировали свою лояльность эстонскому государству. И было бы великодушно дать им гражданство, если они этого захотят и подтвердят, что лояльны эстонскому государству.

- Швейцарский ученый на том же семинаре сказал, что у серопаспортников нет мотивации получать эстонское гражданство…

- Для меня это не аргумент. Это точно то же, что «зелен виноград». Если ты ничего не получаешь и знаешь, что не получишь, то, чтобы сохранить здравый смысл, ты придумываешь всевозможные мотивации. Аргумент Урмаса Паэта в том, что безвизовые поездки по России – это огромное преимущество, но это не так. В поданной вчера петиции мы обращаем внимание на то, что граждане Эстонии могут путешествовать бесплатно в 139 стран, а для неграждан эта цифра равна 15.

- Вы говорите, что вопрос гражданства и серых паспортов комплексный и сложный, зачем тогда тянуть с одного конца, европарламентского? Почему нельзя обсуждать его, не разжигая ненависти, не так, что одной общине говорится, сколько зла вам причиняют, а другим бросают, что вы-то и есть, кто причиняет зло?

- Я думаю, что пытаюсь делать это без эмоций.

- Зачем тогда звать выступать Каура Кендера?

- Почему я не должна была этого делать? Он был очень вежлив, спокойным голосом выразил свою позицию.

- Он сказал Европе, что в Эстонии происходит катастрофа с негражданами.