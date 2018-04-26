Берлин против нейтрализации России в Совбезе ООН

Без Совета Безопасности не обойтись

"Мы хотим, чтобы дееспособным стал Совет Безопасности, который является решающим органом обеспечения мира и безопасности в мире и может привлечь к ответственности сирийский режим", - заявил в среду, 25 апреля, представитель МИД Германии Райнер Бройль (Rainer Breul). Так Бройль ответил на вопрос корреспондента DW об отношении немецкого правительства к идее использовать резолюцию Генеральной ассамблеи ООН 1950 года, позволяющую обойти вето России в Совбезе.

Без участия России, покровительствующей президенту Асаду, считают в Берлине, любые международные усилия урегулировать конфликт в Сирии мирным путем будут тщетными. Райнер Бройль напомнил, что эту тему в минувшие выходные обсуждали министры иностранных дел стран G7, об этом же идет речь на конференции в Брюсселе 25 апреля. "Вопрос о том, как начать политический процесс, обсуждается в разных форматах, но в конечном счете без Совета Безопасности тут не обойтись", - заявил он.

Резолюция "Единство ради мира"

Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые западные страны нашли решение, позволяющее обойти право вето России в Совете безопасности ООН при рассмотрении вопроса о вероятном применении химического оружия в Сирии.

Для этого они хотят использовать принятую в 1950 году резолюцию "Единство ради мира" Генеральной ассамблеи ООН, позволяющую девяти из 15 членов Совета Безопасности ООН обойти вето России и передать вопрос на голосование Генассамблее. Россия уже 11 раз использовала право вето, чтобы блокировать действия, направленные против сирийского режима.