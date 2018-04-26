Роналду остановили, "Реал" нет

Мюнхенцы смогли решить проблему, как остановить Криштиану Роналду, который не только прервал свою серию из 11 матчей в ЛЧ с забитыми голами, но и вообще не нанес ни одного удара в створ ворот мюнхенцев. Мюнхенцев сразу в начале матча поджидал неприятный сюрприз - уже на 5-й минуте был вынужден завершить игру Арьен Роббен из-за травмы, а на 34-й минуте поле покинул и Боатенг, оставив "Баварии" для усиления игры во втором тайме только одну замену.

К этому моменту, однако, немцы вели 1:0 - Киммих после сольного прохода по флангу не стал отдавать передачу а пробил сам и Навас не спас. Если бы баварцы смогли удержать перевес до конца первого тайма, то, возможно, "Реалу" и не удалось бы победить, но на 44-й минуте после того как "Бавария" трижды не смогла поразить ворота Наваса, Марсело подобрал мяч на линии штрафной и прицельно пробил, сравняв счет.

"Баварию" сгубили собственные ошибки: в атаке немцы с легкостью транжирили моменты, а в защите теряли концентрацию - в один из таких моментов Асенсио обокрал Рафинью и в изящхном стиле перекинул мяч через вратаря хозеяв поля, 1:2.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан: «Нам пришлось помучиться, но в итоге мы добились важного результата. Тяжело нам было бы в любом случае, без этого в Лиге чемпионов не бывает. Жаль, что Иско не смог продолжить игру, но Асенсио появился на поле и сделал результат. Всем было тяжело, играя без мяча, но мы справились. У Иско с самого начала был дискомфорт, что-то с плечом. Надеюсь, ничего серьезного. Асенсио сыграл невероятно, но это не новость. Он умеет решать, сыграть резко, быстро, на скорости и пробить. Он обладает всеми качествами понемногу. Васкес провел отличный матч, много поработал и заканчивал игру на фланге, где Модрич помогал ему сдерживать Рибери», – сказал изданию Зидан Marca.