Роналду остановили, "Реал" нет

Второй полуфинальный матч Лиги чемпионов принес мадридскому "Реалу" минимальную гостевую победу над "Баварией" 2:1.
Мюнхенцы смогли решить проблему, как остановить Криштиану Роналду, который не только прервал свою серию из 11 матчей в ЛЧ с забитыми голами, но и вообще не нанес ни одного удара в створ ворот мюнхенцев. Мюнхенцев сразу в начале матча поджидал неприятный сюрприз - уже на 5-й минуте был вынужден завершить игру Арьен Роббен из-за травмы, а на 34-й минуте поле покинул и Боатенг, оставив "Баварии" для усиления игры во втором тайме только одну замену.
К этому моменту, однако, немцы вели 1:0 - Киммих после сольного прохода по флангу не стал отдавать передачу а пробил сам и Навас не спас. Если бы баварцы смогли удержать перевес до конца первого тайма, то, возможно, "Реалу" и не удалось бы победить, но на 44-й минуте после того как "Бавария" трижды не смогла поразить ворота Наваса, Марсело подобрал мяч на линии штрафной и прицельно пробил, сравняв счет.
"Баварию" сгубили собственные ошибки: в атаке немцы с легкостью транжирили моменты, а в защите теряли концентрацию - в один из таких моментов Асенсио обокрал Рафинью и в изящхном стиле перекинул мяч через вратаря хозеяв поля, 1:2.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан: «Нам пришлось помучиться, но в итоге мы добились важного результата. Тяжело нам было бы в любом случае, без этого в Лиге чемпионов не бывает. Жаль, что Иско не смог продолжить игру, но Асенсио появился на поле и сделал результат. Всем было тяжело, играя без мяча, но мы справились. У Иско с самого начала был дискомфорт, что-то с плечом. Надеюсь, ничего серьезного. Асенсио сыграл невероятно, но это не новость. Он умеет решать, сыграть резко, быстро, на скорости и пробить. Он обладает всеми качествами понемногу. Васкес провел отличный матч, много поработал и заканчивал игру на фланге, где Модрич помогал ему сдерживать Рибери», – сказал изданию Зидан Marca.
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес: «Мы подарили «Реалу» два гола после явных ошибок, а свои созданные моменты реализовать не сумели. Чего не хватило? Мы не забили. Было сложно принять потери в лице Роббена и Боатенга, а затем мы пропустили глупый гол перед перерывом. По сути, оба гола были нами подарены. Тем не менее, мы создали множество хороших моментов, просто не забили. Мы не сдаемся, впереди еще 90 минут. На таком уровне нельзя допускать подобные ошибки в обороне. И надо действовать эффективнее, когда у тебя есть моменты», – сказал Хайнкес.