Разбились по парам

Сегодня ночью завершился последний матч первого раунда Кубка Стэнли.
"Бостон" на домашнем льду обыграл "Торонто" 7:4 и стал последним участником полуфинала Восточной конференции. "Кленовые листья" четыре раза вели в счете, но четыре раза "Бостон" сравнивал счет, а после 26-й минуты сил на дальнейшее лидирование у "Торонто" не хватило и "Бостон", захватив инициативу сумел забросить три шайбы, оформив себе путевку в 1/2 финала Востока. Для сборной России поражение "Торонто" означает, что Никита Зайцев может прибыть в расположение сборной России, а для Финляндии - возможное участие Лео Комарова в ЧМ в Дании.
Все полуфинальные пары конференций
Запад:
Вашингтон – Питтсбург
Тампа-Бэй – Бостон
Восток:
Нэшвилл – Виннипег
Вегас – Сан-Хосе
В ночь с четверга на пятницу первые матчи серий сыграют «Вашингтон» и «Питтсбург», а также «Вегас» и «Сан-Хосе».