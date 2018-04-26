четверг, 26 апреля 2018 г.
"Кто из моих русских друзей считает меня русофобом, пусть первый бросит в меня камень!" Андрес Анвельт
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Разбились по парам

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ФОТО: Greg M. Cooper / USA TODAY Sports

Сегодня ночью завершился последний матч первого раунда Кубка Стэнли.

"Бостон" на домашнем льду обыграл "Торонто" 7:4 и стал последним участником полуфинала Восточной конференции. "Кленовые листья" четыре раза вели в счете, но четыре раза "Бостон" сравнивал счет, а после 26-й минуты сил на дальнейшее лидирование у "Торонто" не хватило и "Бостон", захватив инициативу сумел забросить три шайбы, оформив себе путевку в 1/2 финала Востока. Для сборной России поражение "Торонто" означает, что Никита Зайцев может прибыть в расположение сборной России, а для Финляндии - возможное участие Лео Комарова в ЧМ в Дании.

Все полуфинальные пары конференций

Запад:

Вашингтон – Питтсбург

Тампа-Бэй – Бостон

Восток:

Нэшвилл – Виннипег

Вегас – Сан-Хосе

В ночь с четверга на пятницу первые матчи серий сыграют «Вашингтон» и «Питтсбург», а также «Вегас» и «Сан-Хосе».

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