«Очевидец»: вымышленный эксперт проводит фиктивные исследования содержания радона в помещениях, а чиновники лишь разводят руками

Суперминистерство, где трудятся тысячи людей, реновированный стадион «Калев», больница «Магдалеэна», строящаяся Таллиннская тюрьма, детсады и школы – это лишь краткий перечень зданий, разрешение на строительство которых, как теперь выясняется, выдали на основании фиктивных документов, а более 120 некорректных исследований о влиянии радона были проведены вымышленным экспертом, который подписывался под документами именами других людей, которые об этом ничего не знали.

41-летний Марк Вокк, работающий в основном в сфере строительных экспертиз, впервые попал в поле зрение правоохранительных органов еще в 2012 году, когда в Департамент технического надзора из нескольких архитектурных бюро поступили жалобы на то, что принадлежащая Вокку фирма Finestum OÜ, у сотрудников которой отсутствуют квалификации для проведения исследований, указывала в документации имена людей, которые не имели никакого отношения к этому предприятию, а также Вокк с помощью угроз и запугиваний пытался оказать давление как на сотрудников Департамента технадзора, так и своего бывшего партнера Станислава Попкова, которому, согласно решению суда, Вокк должен был выплатить 8000 евро, но вместо этого он продолжал сыпать угрозами, но полиция не принимала заявление от Попкова.

В какой-то момент деятельность Вокка вызвала подозрения у сотрудников Таллиннского департамента окружающей среды, поэтому было решено обратиться с запросом в шведскую фирму Gammadata, где, согласно документам, была приобретена техника для проведения исследований радона, но оказалось, что там понятия не имели, кто такой Вокк, а бывший партнер по бизнесу Попков сказал, что в документации нередко фигурировало имя Андрея Попкова, который просто является вымышленным персонажем.