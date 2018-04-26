четверг, 26 апреля 2018 г.
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В Пентагоне заявили о создании противником радиоэлектронных помех для ВВС США в Сирии

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ФОТО: Hassan Ammar/AP

Командующий силами специальных операций США генерал-лейтенант Тони Томас заявил, что самолеты американских ВВС во время военных операций в Сирии оказываются в зоне радиопомех, намеренно создаваемых противником, сообщает Newsru.com со ссылкой на телеканал Fox News.

При этом военачальник, выступая на конференции по безопасности в городе Тампа, не уточнил, кого именно он имеет в виду под "противником".

По словам Тони Томаса, противники ежедневно "проверяют" американскую армию, блокируя средства связи и пытаясь вывести из строя военно-транспортные самолеты АС-130. Как отметил генерал, в Сирии проводится "очень агрессивная" радиоэлектронная борьба.

Издание The Drive предполагает, что Томас, скорее всего, имел в виду вооруженные силы России.

Две недели назад телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации сообщил о том, что российские военные создают помехи для управления американскими беспилотниками, летающими в небе над Сирией. Такие действия серьезно сказывается на операциях Вашингтона в этой стране, говорилось в статье.

По данным чиновников, россияне начали глушить сигналы дронов после того, как Соединенные Штаты обвинили Россию и режим президента Сирии Башара Асада в гибели мирных жителей в Восточной Гуте. По мнению источников, российские военные были обеспокоены тем, что американцы готовят ответные атаки, и начали сбивать настройки БПЛА, действующих в Сирии.

Эксперты пояснили, что создаваемые помехи могут привести к сбоям в управлении полетом, получению ложной информации и даже к выведению из строя и крушению дронов. В то же время в Пентагоне заверили, что американские военные принимают меры для защиты и обеспечения безопасности, в частности беспилотных летательных аппаратов.

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