Санкт-Петербург поможет Нарве стать еще культурнее

Через месяц с небольшим в Нарве начнется седьмой фестиваль современного искусства Санкт-Петербурга "Мост дружбы", традиционно включающий в себя нарвский День города. Бессменным партнером выступает петербургский городской театр-фестиваль "Балтийский дом", отвечающий за привоз музыкантов, артистов, трупп.

Гендиректор "Балтийского дома" Сергей Шуб, представляя программу очередного фестиваля с 31 мая по 3 июня, сообщил, что они еще предложили свои услуги в помощь Нарве претендовать на титул культурной столицы Европы 2024 года. "Мы имеем опыт таких мероприятий: в 2011 году культурной столицей были Таллинн, Турку и Вильнюс, и мы всем трем городам помогали. И мы приложим все усилия, чтобы Нарва стала культурной столицей Европы", - сказал Шуб.

По его словам, партнерские встречи с оргкомитетом еще впереди, но уже сейчас в Петербурге немало творческих коллективов, готовых сотрудничать с Нарвой в подготовке сперва заявки, а затем и программы культурной столицы. Этот список потенциальных партнеров, по словам Шуба, занимает три печатные страницы.

Президентом нарвского фестиваля "Мост дружбы" с этого года официально является российский писатель-сатирик Семен Альтов, живущий, как известно, наравне и в Санкт-Петербурге, и на даче в Нарва-Йыэсуу.

Сергей Шуб пояснил, что речь идет о поддержке пока на уровне "Балтийского дома" - муниципальной бюджетной организации, но в дальнейшем и сам город Санкт-Петербург может стать официальным партнером Нарвы в ее стремлении заполучить столичный титул. Так, в этом году деловой частью фестиваля "Мост дружбы" станет круглый стол 31 мая на тему сотрудничества Нарвы с Санкт-Петербургом. В гости в нарвскую мэрию прибудет официальная делегация во главе с первым заместителем председателя комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга Александром Воронко. Темой станет как раз подготовка участия Нарвы в конкурсе на присвоение титула культурной столицы Европы.

"Нарва, географически находясь на перекрестии пути между Россией и Евросоюзом, может стать культурной столицей той объединенной Европы, которая должна и будет существовать, несмотря на все холодные ветры, сегодня дующие. Мы неизбежно будем жить в такой Европе, и поэтому выбор Нарвы будет стопроцентно правильным", - уверен Сергей Шуб.

Вокруг этой идеи Нарва сколачивает крепкую коалицию. Так, 12 апреля ее мэр Тармо Таммисте подписал договор с Shiftworks OÜ о подготовке и оформлении в виде книги заявки на конкурс культурной столицы Европы 2024 года. Названная фирма представила такую идею для своей работы: Нарва - интернациональный город с большим культурным потенциалом. Shiftworks является фирмой, родственной с фестивалем Tallinn Music Week.

Чуть ранее, 5 апреля, для поддержки на пути к титулу культурной столицы Нарва в лице мэра Тармо Таммисте подписала протокол доброй воли с городом Раквере в лице его мэра Марко Торма. Столица Ляэне-Вирумаа тоже будет дополнять и расширять нарвскую культурную программу.

23 января свою поддержку Нарве прямо высказала и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, специально для этого приехавшая в Нарвскую ратушу.