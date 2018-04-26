четверг, 26 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Помощи из-за океана России ждать не стоит

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Harry How/AFP

Травмы продолжают ослаблять состав сборной России по хоккей в преддверии чемпионата мира по хоккею.

На приезд Сергея Бобровского возлагались большие надежды тренерским шатбом сборной России, но вчера официальный твиттер Федерации хоккея России сообщил, что вратарь "Коламбуса" получил травму и Чемпионат мира посмотрит из дома.

Не зыграет в Дании и защитник «Колорадо» Никита Задоров. Задоров был вызван в расположение национальной команды после вылета «Эвеланш» из плей-офф, однако из-за предстоящей операции не поедет на турнир «Задоров до последнего надеялся, что сыграет на чемпионате мира в Дании. Но врачи решили, что необходима операция, она назначена на следующую неделю», – сказал агент хоккеиста Александр Тыжных Р-Спорт.

На данный момент состав сборной России, который начинает последний этап подготовки к ЧМ - "Шведским играм", состоит практически из одних игроков КХЛ. НХЛ представляют только Евгений Дадонов и Павел Бучневич. Под вопросом приезд в сборную Александра Радулова из "Далласа".

Ранее из-за травм и по причине усталости сборная России потеряла Илью Ковальчука, Владимира Тарасенко, Артемия Панарина, Ивана Проворова и Владислава Наместникова.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ