Спасатели скоро нагрянут с проверками в жилые дома

В этом году подобная кампания пройдет уже во второй раз. Рейды, которые прошли в январе показали, что одной из частых проблем является складирование на лестничных клетках подъездов различных вещей, которые могут представлять опасность с точки зрения пожаробезопасности. В случае пожара складируемые на лестничных клетках вещи препятствуют быстрой эвакуации жителей. В ходе зимнего рейда были установлены нарушения в 75% случаев, в 95 случаев было начато производство.

Во время предыдущего рейда у квартирных товариществ было немало вопросов, связанных с тем, что вообще можно хранить в подъездах и как решить проблему. На представленном ниже рисунке можно получить информацию о том, что является обязанностью квартирного товарищества и жителей для обеспечения собственной безопасности.

Пожаробезопасность квартирных товариществ. ФОТО: Спасательный департамент

С наступлением весенне-летнего периода во многих квартирных товариществах проходят дни уборки и общие собрания, посвященные данной теме. Это хорошая возможность поднять данные вопросы и обсудить, например, возможности хранения детских колясок и велосипедов. Многие товарищества уже весной начинают заказывать большие контейнеры, в которые жители могут отправить ненужные вещи. Престарелым соседям, нуждающимся в помощь, необходимо, конечно же, предложить помощь в выносе старых вещей, чтобы и они могли при необходимости безопасно избавиться от старой мебели или вышедших из строя предметов домашней техники.