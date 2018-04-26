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Государство инвестирует в обновление цифровой инфраструктуры семь миллионов евро евро

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Компьютер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В этом году государство поддержит обновление цифровой инфраструктуры и обучение цифровым навыкам в размере семи миллионов евро. Школы получат цифровые устройства уже в начале нового учебного года.

«Одним из самых серьезных проблем для развития цифровых навыков учащихся, обучения ИТ и проведения электронного оценивания является недостаточное количество устройств. Мы не хотим, чтобы это было препятствием к получению современного и богатого возможностями образования, - рассказал руководитель отдела электронных услуг министерства Андрес Яэремаа. - С помощью государства школы получат достаточно устройств, и общие условия для "цифровой революции" значительно улучшатся».

Министерство финансирует покупку ноутбуков, настольных компьютеров, мультимедийных компьютеров и цифровых проекторов. Субсидии выделяются не только для расширения возможностей обучения ИТ, но и для обеспечения готовности школ к проведению электронного оценивания в 3-х, 6-х, 10-х и 12-х классах, а также более широкому использованию электронных учебных материалов.

Министерство образования и науки закупит цифровые устройства и распределит их между содержателями школ, исходя из числа учащихся и пожеланий, представленных содержателям школами. Доля самофинансирования со стороны содержателей школ отсутствует.

Подробная информация о мере поддержки уже отправлена содержателям школ, ЦУ Инфотехнологий образования принимает заявки до 7 мая.

Начиная с 2019/2020 учебного года содержатели школ должны обеспечивать для учеников доступность приобретения более сложных ИТ-навыков, таких как программирование, робототехника или 3D-дизайн. Помимо этого содержатель школ обязуется обеспечить использование оборудования по назначению и продолжать обновление цифровой инфраструктуры и в дальнейшем.

Точное количество устройств, приобретаемых в рамках субсидии, определится после выяснения потребностей школ и проведения тендера. Этим занимаются министерство, Фонд инфотехнологий образования и Союз волостей и городов Эстонии. Закупленные государством устройства получат все основные школы, гимназии и профессиональные училища; учебные заведения получат их не позднее конца октября.

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