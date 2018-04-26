Самоуправство председателя квартирного товарищества

В редакцию Rus.Postimees пришло письмо от читательницы по имени Олеся.

"Здравствуйте!

В нашем квартирном товариществе произошла такая ситуация. Молодая семья купила квартиру в нашем доме. Предыдущие хозяева показали новому собственнику бокс в подвальном помещении, которым они пользовались и которым в дальнейшем должны были пользоваться новые жильцы. Естественно, новый владелец складировал там какие-то вещи, но недолго! Наш председатель избавился от "мусора", который находился в подвале, и забрал бокс себе. Новые жильцы сказали, что обратятся в полицию, но председатель ссылается на то, что бокс не был закрыт на замок и что все подсобные помещения принадлежат квартирному товариществу. На данный момент в доме строятся дополнительные подвальные помещения, так как их на всех не хватает, и новый собственник поставлен в очередь на подвал.

Законно ли поступил наш председатель? Что делать остальным жильцам дома? Может еще чей-нибудь подвал приглянется нашему председателю!?"

Юри Асари. ФОТО: личный архив.

Отвечает руководитель юридического бюро Invictus Юри Асари.

Председатель квартирного товарищества не прав. Подсобные помещения не могут принадлежать квартирному товариществу. На основании вступившего 01.01.2018 в силу Закона о квартирной собственности и квартирных товариществах, квартирная собственность – это особая собственность на реальную часть здания, которая соединена с идеальной долей долевой собственности на недвижимую вещь, к которой относится особая собственность. (ч. 1 ст. 1 указанного Закона).

Предметом особой собственности является пространственно ограниченное жилое или нежилое помещение и относящиеся к нему части здания, которые возможно использовать отдельно и которые можно изменять, устранять или добавлять, не причиняя вреда долевой собственности или правам другого квартирного собственника или без изменения внешнего облика здания (ч. 1 ст. 4). Участок земли, а также части и оборудование здания, которые не являются предметом ни одной особой собственности и не находятся в собственности третьего лица, являются предметом части долевой собственности квартирной собственности (ч. 4 ст. 4).