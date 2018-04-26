До и после: кухня в съемной квартире преобразилась за вполне разумные деньги

Случается так, что наниматель, заключив долгосрочный договор найма, хочет что-то переделать в квартире, и собственник на это соглашается. Наша история как раз об этом.

Несмотря на то, что фотографии этой кухни до и после ремонта отличаются друг от друга, как небо и земля, никаких колоссальных изменений не произошло. Старые шкафчики неопределенного цвета стали белоснежными, а часть стены за плитой покрыли съемной декоративной панелью.

Kухня до обновления. ФОТО: thecollegehousewife.com

Далее, у шкафчиков появились новые ручки, затем - новый смеситель, настенный светильник, полки и крючки для кастрюль и сковородок. Между прочим, полки сделал сам наниматель квартиры.

Kухня после обновления. ФОТО: thecollegehousewife.com