Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Лиссабон за 157 евро!
26 апреля 2018 г., 9:52
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна в Манилу начиная с 491 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон начиная со 157 евро
Туда-обратно из Риги в Бари начиная с 65 евро
Туда-обратно из Риги в Ираклион начиная со 190 евро
Туда-обратно из Риги в Нью-Йорк начиная с 284 евро
Туда-обратно из Таллинна в Токио начиная с 469 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Лос-Анджелес начиная с 284 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Крит начиная со 125 евро