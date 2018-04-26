Советы эксперта: как защитить свои аккаунты и устройства

В свете очередной утечки паролей, о которой стало известно вчера, имеет смысл прислушаться к советам нашего эксперта – директора по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов. Речь пойдет о правилах безопасности.

Придумывайте сложные пароли и регулярно меняйте их

Чем сложнее пароль, тем труднее его разгадать путем произвольного генерирования. Разумеется, не годится применять такие простые числовые комбинации, как 1234 и 1111.

Не используйте также при составлении паролей данные, которые легко может вычислить злоумышленник. К ним относятся: даты рождения, имена близких, а еще общеизвестные комбинации на клавиатуре и аббревиатуры.

«Примером сильного пароля можно считать комбинацию из 12 – 15 цифр и букв (как прописных, так и строчных), причем одинаковые символы там рядом не стоят», – советует Селиов.

Весьма хитроумный способ – так называемый словесный код. Возьмите любое приятное вам слово – его наверняка будет легче запомнить, чем случайную цифровую комбинацию. Пусть это будет слово «koer». Соответствующие цифры на телефонной клавиатуре: 5 (jkl), 6 (mno), 3 (def) и 7 (pqrs). В итоге получим: 5637 – такой пароль легко вспомнит только тот, кто знает начальное слово.

Крайне важно регулярно менять пароль – это один из самых простых и действенных способов обезопасить свои аккаунты.

Не храните свои пароли в компьютере и кошельке

Речь идет обо всех паролях – для компьютера, аккаунтов, телефона, банковских карт, а также для ID-карты и mobiil-ID. Особенно это важно в двух последних случаях, поскольку, получив доступ к ID-карте и mobiil-ID, злоумышленник сможет без вашего ведома совершать операции, требующие идентификации личности.

«И здесь нет иного способа, как просто запомнить эти важные пароли, – продолжает С. Селиов. К тому же, советует она, не стоит пренебрегать возможностью ступенчатой идентификации, которую предоставляют устройства и аккаунты. – Наряду с паролями, доступ ко многим устройствам защищен сканером отпечатков пальцев или лица. Есть также сайты, где можно усилить защиту с помощью авторизации со своего мобильного телефона».

Не передавайте важную информацию через публичные WiFi-сети

Попав в зону действия публичной WiFi-сети, отключите функцию передачи данных и AirDrop. А если в данный момент вы не собираетесь заходить в интернет со своего устройства, отключите и функцию WiFi.