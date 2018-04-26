четверг, 26 апреля 2018 г.
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Люди добрые, помогите Болгарии

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ФОТО: Charles Krupa / AP

Федерация тяжёлой атлетики Болгарии просит болельщиков скинуться на штраф за допинг, передает championat.com

Федерация тяжёлой атлетики Болгарии обратилась к болельщикам с просьбой помочь в сборе $ 250 тыс. на оплату штрафа, наложенного Международной федерацией тяжёлой атлетики за массовое нарушение болгарскими спортсменами антидопинговых правил. Срок погашения штрафа истекает 18 июня.

«В случае невыплаты штрафа болгарские штангисты могут лишиться права выступать на международных соревнованиях», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Федерации тяжёлой атлетики Болгарии.

В марте 2015 года 11 болгарских штангистов сдали положительные допинг-пробы на запрещённый препарат станозолол. В результате расследования стало известно, что спортсмены употребили пищевую добавку, которая была загрязнена станозололом на этапе производства.

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