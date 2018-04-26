Янки с французом – братья навек!

Вообще-то эту тему можно рассматривать и в более глубокой ретроспективе, вспомнив героя французского Сопротивления, знаменитого генерала де Голля. В 1965 году, будучи избранным на второй президентский срок, он сначала объявил об отказе использовать доллар при международных расчётах и о переходе на единый золотой стандарт, а затем и вовсе сообщил, что Франция не считает себя связанной обязательствами перед Североатлантическим Альянсом.

Уже в феврале 1966 года Пятая Республика вышла из военной организации НАТО, а штаб-квартира организации была срочно переведена из Парижа в Брюссель. С этого момента официальная позиция Франции в международной политике становится резко антиамериканской.

Правда, с течением времени эта резкость заметно сгладилась, однако «линия де Голля», хоть и в скорректированном варианте, сохранялась вплоть до начала третьего тысячелетия. И вот – новый поворот, и мотор ревёт; что он нам несёт – пропасть или взлёт?..

Против кого дружим?

С точки зрения обычной прагматики в действиях Трампа и Макрона всё вполне логично. На наших глазах реализуется формула sina mulle, mina sulle. Франция поддерживает Америку в боевых действиях против Башара Асада, а Америка отказывается от повышения пошлин на импорт алюминия и стали из Европы. По мнению экспертов, эта тактика вполне удалась. Канал RTVi в среду сообщил, что перед поездкой в США Макрон встречался и консультировался по этой проблеме с Ангелой Меркель, поскольку новые штрафные санкции Вашингтона бьют в первую очередь по металлургии именно Франции и ФРГ. И, по сообщению этого источника, Трамп объявил о приостановке действия введённых ранее антиевропейских санкций (или о готовности приостановить их, в сообщении это прозвучало как-то невнятно).

Но, на мой взгляд, не следует особо обольщаться достигнутым в этой области успехом. При всех «побочных эффектах» в действиях американского президента явно прослеживается стремление вбить клин в пока ещё сохраняющееся (хотя и уместно употребить термин «остаточное») европейское единство. Принцип старый, как мир: divide et impera.

Удручает одно. Когда этот принцип применяется ведущей мировой державой, причём по отношению к ближайшим партнёрам, звучат в худшем случае мягкие упрёки. Но стоит тем же согрешить, скажем, российским лидерам, как против них ополчаются все.

Впрочем, здесь не всё так мрачно, как может показаться на первый взгляд. Примерно за месяц до встречи Трапа и Макрона в Вашингтоне мировые СМИ опубликовали сообщение о том, что «…Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину поздравление в связи с победой на президентских выборах в воскресенье (18 марта – В.И.).

В телеграмме отмечается: „В настоящее время китайско-российские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства достигли беспрецедентно высокого уровня“. Китайский лидер отметил, что эти отношения стали „примером отношений нового типа“, а также подчеркнул успехи российского народа в области „возрождения мощной державы“. Он подтвердил стремление китайской стороны развивать двусторонние связи, содействовать поддержанию обстановки мира и развития в глобальном масштабе. Ранее в воскресенье Путин выразил надежду, что российско-китайское взаимодействие будет наращиваться после переизбрания Си Цзиньпина на посту председателя КНР».