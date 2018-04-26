Украинцы массово скупают в Эстонии автомобили

По словам члена правления ведущего эстонско-украинского сайта автопродаж AUTO.RIA.com (продукт эстонской компании RIA.com Marketplaces OÜ) Николая Злотницкого, с 2016 года власти Украины начали смягчать правила растаможивания автомобилей. “Благодаря принятому закону № 1389–19, акцизный сбор на растаможивание заграничных автомобилей уменьшили. Акцизный сбор рассчитывается индивидуально под каждый автомобиль, и если выполнены все требования, то растаможивание автомобиля может выйти дешевле на несколько тысяч евро,” - сказал он и добавил, что требований всего три: льготное растаможивание действует на автомобили, который были произведены после 01.01.2016 года и имеют стандарт Евро-5; украинец может растаможить по льготной системе один автомобиль в год; продать автомобиль можно только через год после покупки.

“В качестве примера: если украинец захочет купить Škoda Octavia 2012 года выпуска у себя на Украине, то согласно данным AUTO.RIA.com, ему нужно будет иметь на счете не меньше 11–12 тысяч евро. А в Эстонии, согласно объявлениям на сайте auto24.ee, такой автомобиль будет стоить 6–7 тысяч евро. После пригона на Украину и растаможивания, украинцу автомобиль из Европы обойдется в 8999 евро, что означает несколько тысяч евро экономии. И как результат, уже десятки тысяч автомобилей из Эстонии уехали на Украину. Выгоду получают обе стороны: эстонцы продают и зарабатывают на продаже автомобилей, а украинцы получают хорошие автомобили по цене ниже рыночной в своей стране. Потому что даже с учетом всех расходов на покупку автомобиля в Эстонии, пригон, оформление документов и постановку на украинскую регистрацию, конечная сумма затрат выходит меньше”, - сказал Злотницкий.