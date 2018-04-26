Симсон: ЕС следует отдавать предпочтение уже стартовавшим транспортным проектам

Участники проходящей в четверг конференции обсудят, как способствовать умному, устойчиво развивающемуся и безопасному движения и обеспечивать инвестиции в транспортные сообщения.

В рамках мероприятия также пройдут встреча европейских министров транспорта и дискуссия на тему финансирования инфраструктурных объектов. По словам Симсон, сейчас страны могут пользоваться поддержкой Европейского фонда сплочения (CEF), и этот инструмент оправдал себя. Похожий инструмент финансирования будет нужен и в будущем, чтобы обеспечить уверенность в долгосрочных крупных проектах. Симсон подчеркнула, что средства CEF прежде всего следует использовать для поддержки обладающих высокой добавленной стоимостью стратегически важных проектов.

«Позиция Эстонии заключается в том, что в течение нового бюджетного периода приоритетом должны быть трансграничные транспортные проекты, а при финансировании и утверждении процента участия ЕС нужно отдавать предпочтение проектам, которые уже стартовали и нуждаются в завершении», - сказала Симсон.