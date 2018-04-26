Подробности расправы на заправке Olerex: перепалка, рукоприкладство и удар мачете в шею

Пресс-секретарь Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд сообщила тогда, что для выяснения обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело, в качестве подозреваемых задержаны три человека. «Молодые люди вместе с пострадавшим попали в объектив камеры видеонаблюдения вблизи заправки Olerex в Тюри», - уточнила Рейнхольд.

В четверг, 26 апреля, в доме суда на улице Кунинга Пярнуского уездного суда состоится заседание по этому делу. «В порядке сокращенного производства перед судом предстанет 33-летний мужчина, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью», - рассказала прокурор Мерике Лугна.

28 декабря прошлого года на заправке в Тюри произошел конфликт между двумя мужчинами. На заправку одновременно прибыли две компании. Будущий пострадавший открыл дверцу чужой машины и что-то сказал водителю, получив в ответ на это удар по лицу. На этом дело не закончилось: водитель вышел из автомобиля, прихватив мачете, догнал жертву и ударил ее острым предметом в шею, нанеся опасное для жизни ранение.

Лугна добавила, что инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения, и в нападавшем легко узнать подсудимого, а потерпевшего доставили в больницу, где врачам удалось спасти его жизнь».