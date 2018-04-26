Фото: в доме Фале продается квартира в индустриальном стиле

Квартира с открытой планировкой находится в известном своей необычной архитектурой доме Фале. Двухъярусное пространство подходит как для жилого, так и для офисного помещения. Важная деталь: парковка для жителей дома на ближайшей территории бесплатная, также можно приобрести и место в подземном гараже.

ФОТО: KV.EE

Квартира - типичный лофт: высокие потолки, необработанный бетон, темный пол из пропитанной маслом паркетной доски. Квартира площадью 101,1 м2 может привлечь любителей острых ощущений и необычных интерьеров.

ФОТО: KV.EE

Общий вид четырехкомнатной квартиры довольно мрачный, только в спальне мы видим яркую красную мебель, а в кухне - шкафчики с белыми дверцами.

ФОТО: KV.EE