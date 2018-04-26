A. Le Coq пожинает плоды приграничной торговли: экспорт алкоголя в Латвию бьет рекорды

Об этом сообщила в четверг пресс-служба предприятия, отметив, что в общей сложности за три первых месяца A. Le Coq продал за границу рекордно большое количество алкоголя — 5,2 млн литра. Из всего объема продаж в первом квартале на долю экспорта пришлось 23 процента.

По словам руководителя предприятия Тармо Ноопа, основным фактором роста показателей экспорта в первом квартале стало увеличение объема экспорта продукции в Латвию — за год объемы экспорта к южным соседям увеличились в 6,6 раза и составили почти 40 процентов всего объема экспорта. Тармо Нооп считает, что рост экспорта продолжится.

«На фоне продолжающегося снижения объема продаж в Эстонии пива, сидра и лонг-дринков мы все больше рассчитываем на экспорт, - пояснил Нооп. - На внешние рынки наш завод отправил до 30 процентов произведенного у нас пива, до 51 процента лонг-дринков и до 32 процентов сидра. Я уверен, что эти показатели продолжат расти», - добавил он.

Несмотря на то, что наибольший прирост объемов экспорта был отмечен в направлении Латвии, в первом квартале года в 1,8 раза вырос экспорт A. Le Coq и в другие страны. Руководитель предприятия видит также хороший потенциал для экспорта и новых видов продукции — безалкогольного пива двух сортов.

Основными экспортными рынками A. Le Coq являются Германия, Нидерланды, Греция, Дания, Латвия, Россия, Чехия, ЮАР. К числу дальних рынков сбыта относятся Австралия, Канада и Таиланд. Свою продукцию A. Le Coq экспортирует в общей сложности в 26 стран мира.

Эстонский производитель пива A. Le Coq входит в состав финского концерна Olvi.