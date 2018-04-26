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  • BMW вылетела в кювет, женщину и ребенка увезли на скорой

BMW вылетела в кювет, женщину и ребенка увезли на скорой Водитель уснул за рулем

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Скорая помощь и полиция. Фото иллюстративное

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

В четверг утром в Тартумаа с дороги выехал автомобиль, пострадали двое находившихся в нем людей, движение в районе аварии было нарушено.

Около 8.30 в центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 167-м км шоссе Йыхви-Тарту-Валга. По предварительным данным, водитель BMW X5 уснул, и машина выехала с дороги в кювет. Скорая помощь доставила в больницу для осмотра двух находившихся в автомобиле человек, чьи травмы оказались неопасными для жизни, сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Всего в автомобиле было четыре человека: двое взрослых и двое детей. В больницу доставили ребенка и женщину. Двое других участников аварии не нуждались в медицинской помощи, врач скорой помощи осмотрел их на месте.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Индрек Коэметс подчеркнул, что уставший водитель за рулем так же опасен, как и пьяный водитель, в обоих случаях последствия могут быть фатальными. «Мы рекомендуем водителям во время долгого пути делать перерывы, чтобы отдохнуть. Если ночью удалось поспать мало и шофер еще до начала поездки чувствует себя уставшим, из соображений безопасности нужно найти отдохнувшего водителя», - добавил он.

Движение в районе аварии было нарушено, но к 9.30 на дороге уже была обычная обстановка.

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