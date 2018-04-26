четверг, 26 апреля 2018 г.
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Создан ключ от миллионов гостиничных номеров по всему миру

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ФОТО: Ants Liigus

Исследователи из компании F-Secure разработали «мастер-ключ» от миллионов дверей гостиничных номеров по всему миру. Об этом они сообщили в официальном блоге.

По словам экспертов, их ключ будет работать практически в любом отеле, где используются электронные замки, пишет lenta.ru. «Вы только представьте, что злоумышленники могли бы сделать, имей они возможность зайти в любой гостиничный номер с таким ключом, практически созданным из воздуха», — заявил исследователь F-Secure Томи Туоминен.

Для создания умной отмычки взломщику необходимо сначала получить обычный электронный ключ, причем подойдет даже не активированный или просроченный. Затем хакер считывает его с помощью небольшого специального устройства, которое продается в интернете за несколько сотен фунтов стерлингов. Этот девайс за считанные минуты создает отмычку, которая может открыть любую дверь в отеле.

Таким способом воспользовались эксперты, которые смогли создать «мастер-ключ» для системы замков от крупнейшего в мире производителя Assa Abloy. Разработчики уже уведомили компанию об уязвимости и помогли исправить проблему безопасности.

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