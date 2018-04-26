четверг, 26 апреля 2018 г.
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  • Фото: эти три эстонских хутора, если повезет, можно купить очень дешево

Фото: эти три эстонских хутора, если повезет, можно купить очень дешево

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ФОТО: KV.EE

Эти дома выставлены на аукцион, но не на привычный уже интернет-аукцион Osta.ee, а на самый настоящий. Но почему бы не попробовать, предлагает портал Kodu

Почему у вполне приличных строений такие цены? Дело в том, что их за долги продают судебные исполнители. Стартовая цена обычно гораздо ниже рыночной. Если желающих участвовать в торгах будет немного и вам улыбнется удача, вы можете стать домовладельцем!  

1. Хутор Сооне в волости Куусалу, Харьюмаа. Стартовая цена - 37 000 евро

ФОТО: KV.EE

Отличная недвижимость площадью целых 3,5 гектара. От моря всего 500 метров. Хуторское хозяйство состоит из жилого дома, бани, двух сараев и склада. Жилой дом двухэтажный. Участок граничит с лесом. 

2. Хутор Мерикаяка в волости Лейзи, Сааремаа. Стартовая цена - 52 500 евро

ФОТО: KV.EE

Дом площадью более 134 квадратных метров построен в 2014 году. Рядом баня и подсобное строение, которое больше похоже на дом: его площадь 80 квадратных метров. На участке свой пруд. Отличное место для летнего отдыха. 

3. Хутор Тийги в волости Сауэ, Харьюмаа. Стартовая цена - 105 000 евро

ФОТО: KV.EE

Сейчас, судя по объявлению, этот двухэтажный дом принадлежит двум семьям. На каждом этаже есть гостиная, кухня и две спальни. На первом этаже веранда, на втором - балкон. На участке - большое каменное подсобное строение.

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