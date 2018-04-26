Фото: эти три эстонских хутора, если повезет, можно купить очень дешево

Почему у вполне приличных строений такие цены? Дело в том, что их за долги продают судебные исполнители. Стартовая цена обычно гораздо ниже рыночной. Если желающих участвовать в торгах будет немного и вам улыбнется удача, вы можете стать домовладельцем!

ФОТО: KV.EE

Отличная недвижимость площадью целых 3,5 гектара. От моря всего 500 метров. Хуторское хозяйство состоит из жилого дома, бани, двух сараев и склада. Жилой дом двухэтажный. Участок граничит с лесом.

ФОТО: KV.EE

Дом площадью более 134 квадратных метров построен в 2014 году. Рядом баня и подсобное строение, которое больше похоже на дом: его площадь 80 квадратных метров. На участке свой пруд. Отличное место для летнего отдыха.

ФОТО: KV.EE