Российские хоккеисты установили рекорд

Участники пятой игры финальной серии Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) между "Динамо СПб" и "СКА-Невой" установили новый рекорд по продолжительности хоккейного матча в российской истории.
Встреча, состоявшаяся в среду в Санкт-Петербурге, превратилась в затяжной семичасовой марафон из шести овертаймов.
"Динамо СПб" могло стать чемпионом, но проиграло "СКА-Неве" и позволило сократить счет в серии до четырех побед (3-2).
Игра продлилась 163 минуты и 19 секунд чистого времени и завершилась победой динамовцев со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Всего же с учетом пауз матч длился семь часов - с 19:30 до 2:30 по московскому времени.
Лидером по игровому времени стал защитник "СКА-Невы" Егор Рыков, проведший на льду 61 минуту и 19 секунд.
"Чем дольше играли хоккеисты, тем больше болельщиков начинало засыпать. Некоторых детей даже носили на руках. А тут еще и от еды почти ничего не осталось - только напитки от чая до пива да самые последние булочки. Страшно представить, что было бы, перейди игра в седьмой овертайм, но Святослав Гребенщиков всех отправил домой на 164-й минуте матча, то есть на 4-й минуте шестого овертайма. От самого первого вбрасывания прошло ровно семь часов", - пишет "Советский спорт".
Рекорд по данному показателю принадлежит "Сторхамару" и "Спарте", которые в чемпионате Норвегии 2017 года отыграли 217 минут и 14 секунд.