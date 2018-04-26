Дом, который будет готов за двое суток. Да и стоит недорого

Деревянные кубики соединяются один с другим с помощью молотка, который является единственным инструментом, который необходим. Только специалисты советуют использовать не обычный молоток, а с резиновой насадкой.

Кубики внутри полые, поэтому дом требует утепления. В качестве утеплителя этого экодома предлагают использовать щепу, которая отлично сохраняет тепло.

Создатели нового дома обещают, что подобное утепление будет способствовать сохранению тепла в доме и небольшим затратам на отопление.

Дом небольшого размера можно собрать за пару дней. Brikawood отправляет кубики для дома в любую страну. Перед заказом стоит взвесить свои возможности сборки. Хотя, как утверждается, ничего сложного в этом нет.