четверг, 26 апреля 2018 г.
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Дом, который будет готов за двое суток. Да и стоит недорого

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ФОТО: Brikawood

Французская фирма Brikawood разработала дом, который собирается из деталей, как конструктор LEGO. Разница только в том, что детали сделаны из дерева и дом получается совсем не игрушечный, рассказывает Kodu.

Деревянные кубики соединяются один с другим с помощью молотка, который является единственным инструментом, который необходим. Только специалисты советуют использовать не обычный молоток, а с резиновой насадкой. 

Кубики внутри полые, поэтому дом требует утепления. В качестве утеплителя этого экодома предлагают использовать щепу, которая отлично сохраняет тепло. 

Создатели нового дома обещают, что подобное утепление будет способствовать сохранению тепла в доме и небольшим затратам на отопление. 

Дом небольшого размера можно собрать за пару дней. Brikawood отправляет кубики для дома в любую страну. Перед заказом стоит взвесить свои возможности сборки. Хотя, как утверждается, ничего сложного в этом нет. 

Цена такого дома начинается с 25 000 евро.

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