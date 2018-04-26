Пярнуский школьник стал торговцем людьми в Латвии

Добросердечный, компанейский, тактичный и отзывчивый молодой человек – так описывают 18-летнего пярнуского школьника Эгерта. Правда, школа признает, что с учебой он не слишком успешно справлялся. В один из весенних дней прошлого года Эгерт принял предложение о работе, что привело его к гораздо более печальным последствиям, чем проблемы с учебой, пишет Postimees.
Точно неизвестно, что свело Эгерта со ставшим его сообщником 26-летним Игорем Волошиным. Согласно показаниям, данным в полиции и суде Латвии, молодой человек познакомился с Волошиным через общего знакомого.
В марте прошлого года Эгерт оказался за одним столом с Волошиным и последний сделал школьнику предложение: он получит 1000 евро, если отвезет на машине людей из Латвии в Польшу.
Эта сумма показалась парню весьма соблазнительной для того, чтобы принять участие в мероприятии, которое изначально показалось ему подозрительным – если не сказать преступным.
С момента первой встречи прошло около недели, и 26 марта Эгерт по указанию Волошина арендовал в Пярну микроавтобус Peugeot Boxer, и тем же вечером в летней столице они встретились.
Волошин привел на встречу и другого завербованного им в Пярнумаа молодого человека, 19-летнего Вальтера. В отличие от Эгерта Вальтер уже ступил на кривую дорожку: в 2016 году был наказан в уголовном порядке за наркопреступление и продолжал общаться с людьми, которые уводили его по этому пути все дальше. В какой-то момент Вальтер познакомился с мужчиной по прозвищу Лысый, который сделал ему аналогичное предложение: 1000 евро за доставку людей в Польшу.
В итоге компания – Эгерт, Вальтер и Волошин – поздно вечером 26 марта на двух машинах отправилась из Пярну в Латвию. Первую остановку сделали в Риге, переночевали в гостинице. Молодые люди, по их словам, на тот момент о дальнейшем плане знали очень мало.
На следующий день Эгерт получил задание – арендовать еще один микроавтобус, поскольку выполнения основной задачи одного микроавтобуса и маленькой серебристой Audi Волошина было вроде бы недостаточно. За руль арендованного в Латвии Renault сел Вальтер.
Под руководством Волошина – он единственный знал, куда точно нужно ехать – рано утром 28 марта компания на трех машинах подъехала к латвийско-российской границе.
В приграничном темном и укромном местечке они оказались около пяти утра и минут 15 ждали, пока из леса не появился белый микроавтобус, за рулем которого сидел 48-летний Михаил Павлов.
Как рассказал Вальтер, водитель открыл дверь автобуса, в котором буквально друг на друге сидели человек двадцать. Именно в этот момент привлеченные к совершению преступления молодые люди начали понимать, во что они вляпались.
Но они не знали, что попали в ловушку, расставленную латвийскими пограничниками: 28 марта в 7.30 утра тактическое подразделение задержало группу торговцев людьми в деревне Гауя в окрестностях Сигулды. В белом микроавтобусе обнаружили практически утрамбованных 17 (!) граждан Вьетнама.
«Этих людей везли, как животных», - подтвердил руководитель службы по борьбе с нарко- и организованной преступностью криминального бюро Ляэнеской префектуры Тармо Вярат.
На месте были задержаны пять подозреваемых: Эгерт, Вальтер, Волошин, Павлов и 42-летний гражданин России Александр Комаров, который, как оказалось, руководил этой операцией. В момент задержания он подъехал с другой стороны, пытаясь предупредить сообщников о полиции.
Для того чтобы понять, как власти Латвии узнали о готовящейся операции, нужно вернуться в осень 2016 года.
В сентябре позапрошлого года у латвийского пограничника Айварса зазвонил телефон. Звонил ему, как выяснилось впоследствии, Комаров, который представился Димой. Его предложение было простым: если пограничник в марте обеспечит Комарову свободное пересечение границы, он получит хорошие деньги.
Айварс несколько раз встретился с Комаровым, вместе они прогулялись у российско-латвийской границы, составили план, откуда и когда придет груз. В качестве благодарности преступник пообещал сначала 5000, а потом - уже 9000 евро.
Однако Комаров не знал, что Айварс на путь преступления становиться не собирался, и, предлагая взятку, преступник подписал для себя и своих сообщников приговор. А латвийские правоохранительные органы в то мартовское утро 2017 года точно знали, где именно задержат группу из пяти человек прямо во время совершения преступления.
Но это являлось заслугой не только южных соседей: пярнуские полицейские уже какое-то время висели на хвосте у Волошина.
«Поначалу мы считали, что Волошин и есть руководитель операции», - объяснил Вярат.
Сыщики считали, что хотя группа работает в Эстонии, совершить преступление она планирует в Латвии. Тогда эстонцы связались с латышами, и состоялся обмен ценной информацией: «В сотрудничестве с латышами мы поняли, что Комаров и Волошин связаны между собой, и последний оказывает услуги первому».
Прокурор по особо важным делам Ляэнеской окружной прокуратуры Кайдо Туулемяэ признал, что собранный именно в Эстонии материал помог в суде Латвии доказать, что задержанная компания является преступным сообществом, создание которого планировалось заранее. Это важный нюанс, поскольку за преступления в составе группы наказывают строже. Зная это, обвиняемые отрицали принадлежность к сообществу.
Суд Латвии уже приговорил всех к тюремному заключению: Комарова - к шести годам, Павлова и Волошина - к четырем годам каждого, а ввязавшихся в преступления по глупости Вальтера и Эгерта - к трем годам.
По данным Вярата, до сих пор в Латвии за торговлю людьми наказывали лишь одиночных преступников, а тут взяли целую группу.
Следы ведут во Вьетнам
Нанятые в качестве водителей торговцев людьми пярнумаасца стали последними звеньями масштабной преступной цепи, вторая часть которой предположительной ведет во Вьетнам. По словам полицейского Тармо Вярата, с бесчеловечным бизнесом, вероятно, связаны преступный мир как Латвии, Эстонии и России, так и Вьетнама.
Одной из самых крупных в Польше национальных групп неевропейцев являются именно вьетнамцы: по некоторым данным, их там 20 000-60 000 человек. Таким образом, в Польше есть общины вьетнамцев, куда новые мигранты хотят попасть как для проживания, так и для работы.
Из Вьетнама можно легально ездить в Россию и свободно перемещаться в пределах страны. Преступники зарабатывают на переправке людей из России в Европейский союз.
Разными путями с востока в Польшу за год попадают сотни вьетнамцев. Вярат признал, что в последнее время для этого в основном используют российско-латвийскую границу, а не российско-эстонскую. За этим может стоять хорошая работа наших пограничников, поскольку несколько лет назад торговцев людьми постоянно задерживали на эстонской границе.
По словам руководителя службы, поездка может обойтись вьетнамцу в 15 000-20 000 долларов. «Мы не можем точно знать, что с ними потом происходит в Польше: присоединяются ли они к своей общине или должны отрабатывать расходы на поездку, выполняя тяжелую работу на каком-то подозрительном заводе», - сказал прокурор Кайдо Туулемяэ.
Держали на хлебе и воде
Доставленные через границу вместе с 15 соотечественниками граждане Вьетнама 20 и 23 лет дали в латвийском суде показания, как именно доставляют людей в Европейский союз.
Дома вьетнамцам пообещали рабочие места в Польше. По показаниям 23-летнего вьетнамца, 8 марта 2017 года они прилетел из Вьетнама в Москву, где их разместили в гостинице. Через несколько недель компанию доставили в Петербург и сообщили, что теперь они едут "на экскурсию в лес".
Из Петербурга в лес на двух такси вывезли 12 вьетнамцев, еще пятерых откуда-то привезла третья машина. В лесу их ждали люди в масках. Вместе они провели день, отдохнули в заброшенном доме, а потом еще день шли пешком до реки. На другом берегу их ждали двое мужчин (Александр Комаров и Михаил Павлов), которые по одному переправили вьетнамцев на резиновой лодке на другой берег. Доставившие вьетнамцев к реке четыре мужчины в масках реку не пересекали.
Всех 17 человек поместили в один микроавтобус, там для них были вода и хлеб. Дорога в перегруженном автобусе продолжалась три часа, пока полиция Латвии не задержала всю компанию.