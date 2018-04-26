Пярнуский школьник стал торговцем людьми в Латвии

Следы ведут во Вьетнам

Нанятые в качестве водителей торговцев людьми пярнумаасца стали последними звеньями масштабной преступной цепи, вторая часть которой предположительной ведет во Вьетнам. По словам полицейского Тармо Вярата, с бесчеловечным бизнесом, вероятно, связаны преступный мир как Латвии, Эстонии и России, так и Вьетнама.

Одной из самых крупных в Польше национальных групп неевропейцев являются именно вьетнамцы: по некоторым данным, их там 20 000-60 000 человек. Таким образом, в Польше есть общины вьетнамцев, куда новые мигранты хотят попасть как для проживания, так и для работы.

Из Вьетнама можно легально ездить в Россию и свободно перемещаться в пределах страны. Преступники зарабатывают на переправке людей из России в Европейский союз.

Разными путями с востока в Польшу за год попадают сотни вьетнамцев. Вярат признал, что в последнее время для этого в основном используют российско-латвийскую границу, а не российско-эстонскую. За этим может стоять хорошая работа наших пограничников, поскольку несколько лет назад торговцев людьми постоянно задерживали на эстонской границе.

По словам руководителя службы, поездка может обойтись вьетнамцу в 15 000-20 000 долларов. «Мы не можем точно знать, что с ними потом происходит в Польше: присоединяются ли они к своей общине или должны отрабатывать расходы на поездку, выполняя тяжелую работу на каком-то подозрительном заводе», - сказал прокурор Кайдо Туулемяэ.