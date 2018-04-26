Правительство уточнило требования к врачам из третьих стран

На сегодняшнем заседании правительство одобрило поправки к Закону об организации услуг здравоохранения, при помощи которых будет упорядочена система приема на работу в Эстонии врачей из третьих стран, в том числе, и признания их квалификации. В дальнейшем, прежде чем приступить к работе в Эстонии, все иностранные врачи должны будут пройти рабочую практику, сдать экзамен на теорию и представить документ, подтверждающий владение эстонским языком или изучение языка.
«Самое важное - профессиональные навыки медиков, и их будут проверять у каждого прибывшего их третьей страны медика как в ходе рабочей практики, так и на теоретическом экзамене. При помощи изменений мы сделаем практику и экзамен обязательными для всех работников сферы здравоохранения из третьих стран», – сказал руководитель отдела систем развития здоровья Агрис Коппель. «Также крайне важно владение эстонским, поэтому изучение языка обязательно, а участие в обучении необходимо подтвердить до начала рабочей практики. Теоретический экзамен тоже проходит на эстонском».
В дальнейшем все медики из третьих стран, в том числе врачи, дантисты, медсестры и акушеры, будут должны пройти рабочую практику продолжительностью от одного до шести месяцев (можно продлить до года) и сдать затем теоретический экзамен. Если прежде квалификацию зарубежных врачей оценивал Департамент здоровья, то теперь в оценке квалификации врачей из третьих стран станут принимать участие Тартуский университет, а также Тартуская или Таллиннская высшая школа здравоохранения, поскольку они станут направлять ходатайствующих о разрешении на работу на рабочую практику и будут проводить теоретический экзамен.
Проведенный Министерством социальных дел в 2015 году аудит показал, что существующая процедура регистрации в Эстонии медиков из третьих стран нуждается в изменениях и большей юридической ясности. Новый порядок прозрачнее, четче, конкретнее, а также позволяет эффективнее осуществлять надзор.
К медикам из третьих стран относятся врачи, дантисты, медсестры и акушеры, которые приезжают в Эстонию из-за пределов Европейского союза и на кого не распространяются права директивы профессиональной квалификации.
Ежегодно для начала работы в Эстонии в качестве врача подает ходатайство около 40 врачей из третьих стран, а также к работе приступает одна-две сестры.