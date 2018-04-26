Правительство уточнило требования к врачам из третьих стран

«Самое важное - профессиональные навыки медиков, и их будут проверять у каждого прибывшего их третьей страны медика как в ходе рабочей практики, так и на теоретическом экзамене. При помощи изменений мы сделаем практику и экзамен обязательными для всех работников сферы здравоохранения из третьих стран», – сказал руководитель отдела систем развития здоровья Агрис Коппель. «Также крайне важно владение эстонским, поэтому изучение языка обязательно, а участие в обучении необходимо подтвердить до начала рабочей практики. Теоретический экзамен тоже проходит на эстонском».

В дальнейшем все медики из третьих стран, в том числе врачи, дантисты, медсестры и акушеры, будут должны пройти рабочую практику продолжительностью от одного до шести месяцев (можно продлить до года) и сдать затем теоретический экзамен. Если прежде квалификацию зарубежных врачей оценивал Департамент здоровья, то теперь в оценке квалификации врачей из третьих стран станут принимать участие Тартуский университет, а также Тартуская или Таллиннская высшая школа здравоохранения, поскольку они станут направлять ходатайствующих о разрешении на работу на рабочую практику и будут проводить теоретический экзамен.

Проведенный Министерством социальных дел в 2015 году аудит показал, что существующая процедура регистрации в Эстонии медиков из третьих стран нуждается в изменениях и большей юридической ясности. Новый порядок прозрачнее, четче, конкретнее, а также позволяет эффективнее осуществлять надзор.

К медикам из третьих стран относятся врачи, дантисты, медсестры и акушеры, которые приезжают в Эстонию из-за пределов Европейского союза и на кого не распространяются права директивы профессиональной квалификации.