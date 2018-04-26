Бесплатные языковые курсы и оплачиваемый отпуск для обучения эстонскому: правительство пошло на беспрецедентный шаг

Сегодня правительство одобрило поправки к Закону о гражданстве, согласно которым расширятся возможности изучения эстонского языка для желающих получиться гражданство Эстонии.
Чтобы люди не отказывались от ходатайства о гражданстве по причине незнания языка, государство будет предлагать бесплатные языковые курсы и оплачиваемый учебный отпуск для изучения эстонского. «Этим изменением мы решим две проблемы: во-первых, желающие получить гражданство смогут изучать язык бесплатно, а во-вторых, у них появится на это время», - сказал глава МВД Андрес Анвельт. «Если человек сделал выбор в пользу эстонского гражданства и желает внести свой вклад в развитие нашего общества, его нужно поддержать. Этот пакет мер станет дополнительной мотивацией для соискателей гражданства. Знание эстонского языка – это большая ценность, которая помогает как в образовании, так и в выборе профессии», - добавил министр.
С 2019 года государство предоставит возможность заключить с ним договор об изучении языка людям, которые как минимум пять лет живут в Эстонии, желают получить гражданство и отвечают основным требованиям ходатайства. Разовое бесплатное языковое обучение будут предлагать с нулевого уровня до уровня B1. Для участия в языковых курсах можно будет взять оплачиваемый учебный отпуск до 20 дней.
Организатором языкового обучения, согласно плану, станет Академия МВД. В прошлом году эстонское гражданство получили почти 800 человек, 558 из них были обладателями серых паспортов. С момента восстановления независимости гражданство получили и восстановили более 160 000 человек.