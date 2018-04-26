Бесплатные языковые курсы и оплачиваемый отпуск для обучения эстонскому: правительство пошло на беспрецедентный шаг

Чтобы люди не отказывались от ходатайства о гражданстве по причине незнания языка, государство будет предлагать бесплатные языковые курсы и оплачиваемый учебный отпуск для изучения эстонского. «Этим изменением мы решим две проблемы: во-первых, желающие получить гражданство смогут изучать язык бесплатно, а во-вторых, у них появится на это время», - сказал глава МВД Андрес Анвельт. «Если человек сделал выбор в пользу эстонского гражданства и желает внести свой вклад в развитие нашего общества, его нужно поддержать. Этот пакет мер станет дополнительной мотивацией для соискателей гражданства. Знание эстонского языка – это большая ценность, которая помогает как в образовании, так и в выборе профессии», - добавил министр.