Новых налогов не будет: одобрена стратегия государственного бюджета

«Речь идет об ответственной, сфокусированной на людях и инвестирующей в будущее государственной бюджетной стратегии, приняв которую, мы сделали важный шаг к тому, чтобы наше общество было более сплоченным, безопасным и умным», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

По нынешним данным, в следующем году номинальный профицит бюджета правительственного сектора составит около 130 млн евро. В период с 2019 по 2021 год госбюджет будет структурно сбалансированным, к 2022 году он достигнет структурного профицита.