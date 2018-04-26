Новых налогов не будет: одобрена стратегия государственного бюджета

Правительство в четверг одобрило государственную бюджетную стратегию на период с 2019 по 2022 год, в которой размер затрат превышает 47 млрд евро; основные цели стратегии — увеличение сплоченности населения Эстонии, поощрение экономического роста и укрепление безопасности.
«Речь идет об ответственной, сфокусированной на людях и инвестирующей в будущее государственной бюджетной стратегии, приняв которую, мы сделали важный шаг к тому, чтобы наше общество было более сплоченным, безопасным и умным», - сказал премьер-министр Юри Ратас.
По нынешним данным, в следующем году номинальный профицит бюджета правительственного сектора составит около 130 млн евро. В период с 2019 по 2021 год госбюджет будет структурно сбалансированным, к 2022 году он достигнет структурного профицита.
В 2019 году новые налоги вводиться не будут. В ближайшие годы налоговое бремя в Эстонии будет стабильно удерживаться вблизи 34 процентов ВВП, а долговое бремя Эстонии в 2022 году сократится до 5,3 процента ВВП.