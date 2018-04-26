Департамент окружающей среды будет контролировать экологичность биотоплива

Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства, отметив, что задачей департамента станет проверка соответствия продающихся в Эстонии различных видов топлива требованиям и критериям экологичности. Поставщики топлива должны предоставлять департаменту информацию о разрешенных к использованию на рынке в Эстонии видах горючего, их объемах, сырье и происхождении, а также о соответствии критериям экологичности.

В частности, горючее с биоприсадками должно обеспечивать меньший выброс двуокиси углерода в атмосферу, а процесс производства самого топлива должен быть как можно более дружественным окружающей среде и природе.

«Использованию топлива с биоприсадками должно сопутствовать уменьшение выбросов двуокиси углерода по меньшей мере на 50 процентов по сравнению с использованием того же объема ископаемых видов топлива. Кроме того, департамент будет отслеживать, чтобы сырье для производства биотоплива не было бы добыто из залежей с большим биологическим разнообразием, либо высоким содержанием углерода», - пояснил руководитель отдела окружающей среды департамента Рейн Калле.

«С 2019 года для биотоплива первого поколения будет установлено семипроцентное ограничение, что означает, что биотопливо, произведенное из полевых культур, которые вместо производства горючего могли быть использованы в пищевой промышленности, не должно превышать семь процентов всех видов топлива, разрешенных к использованию. Кроме того, предлагается производить биотопливо из бытовых отходов или отходов производства, поскольку произведенное из такого сырья топливо оказывает на окружающую среду более позитивное влияние», - добавил он.

Биотопливо — это жидкое или газообразное горючее, произведенное из биомассы и применяемое в транспортных средствах. К числу наиболее распространенных видов биотоплива относятся биодизель и биоэтанол, производимые из таких полевых культур как рапс или пшеница. Их могут использовать как в чистом виде, так и в качестве присадок к обычным видам бензина или дизельного горючего. Кроме того, все больше биотоплива производится из бытовых и промышленных отходов, из использованного пищевого масла, навоза или ила от сточных вод.

С 1 мая этого года в Эстонии вступят в силу принятые Рийгикогу в апреле прошлого года поправки к Закону о жидком топливе, в соответствии с которыми продавцы горючего должны добавлять к бензину и дизельному топливу биологические присадки в размере не менее 3,1 процента.

В соответствии с новой версией Закона, в Эстонии в соответствии с нормами ЕС, к 2020 году доля биодобавок в разрешенном к использованию топливе должна составлять не менее 10%.

Согласно закону, с мая нынешнего года продавцы топлива будут обязаны продавать топливо, содержащее не менее 3,1% биодобавок в пересчете на энергоемкость. Обязанность добавлять биотопливо не будет применяться к зимнему дизельному топливу с ноября 2018 года по конец марта 2019 года.