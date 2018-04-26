Парламент Армении обсудит вопрос о выборах нового премьера

"В соответствии с законодательством, выборы нового премьера проводятся в течение семи дней после отставки премьер-министра", - указал в интервью "Интерфаксу" глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Геворк Костанян. На данный момент своего кандидата выдвинула только оппозиционная фракция "Елк". Им стал ее председатель, лидер протестного движения Никол Пашинян.

Лидер протестов обещает ослабить полномочия премьера в случае избрания

В случае своего избрания на пост премьера Пашинян пообещал ослабить полномочия главы правительства. "После моего избрания новая власть усилит механизмы противовесов и взаимодополнений. Что касается существующих суперполномочий премьер-министра, то мы реформируем систему и власть премьера не будет абсолютной, а будет сбалансированной", - заявил он в эфире телеканала "Кентрон".

Одновременно он не исключил назначения во временный кабинет некоторых членов действующего правительства и сообщил, что готов обсуждать с представителями правящей Республиканской партией Армении (РПА) распределение мест в различных комиссиях и институтах. "Мы говорим, что основной институт - это премьер, распределение мест в других институтах готовы обсуждать", - указал он.

В том случае, если власти попытаются "не признать победу народа, мы вернется к действиям, с которых начали", добавил оппозиционер. По его словам, временное правительство, которое будет сформировано по итогам выборов премьера, "станет гарантом проведения справедливых, честных выборов".

Новые протесты и призыв Пашиняна соблюдать порядок

Между тем в тот же день на улицы Еревана вновь вышли тысячи граждан, требующих отставки действующего правительства. К проведению новой акции накануне призвал Пашинян. "Мы требуем капитуляции Республиканской партии", - подчеркнул он.

В то же время в четверг, когда стало известно о предстоящем созыве парламента для обсуждения вопроса об избрании нового премьера, Пашинян призвал своих сторонников прекратить блокировать улицы в Ереване. "Необходимо восстановить нормальное движение транспорта. Мы должны уделить пристальное внимание случаям нарушения порядка, пресечь действия водителей автомобилей без госномеров", - заявил он.