Парламент Армении обсудит вопрос о выборах нового премьера

На специальном заседании парламента Армении 1 мая будет обсуждаться вопрос о выборах нового премьер-министра страны. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщил спикер Национального собрания Ара Баблоян. 2 мая могут пройти выборы преемника ушедшего в отставку главы правительства Сержа Саргсяна, пишет DW.com.
"В соответствии с законодательством, выборы нового премьера проводятся в течение семи дней после отставки премьер-министра", - указал в интервью "Интерфаксу" глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Геворк Костанян. На данный момент своего кандидата выдвинула только оппозиционная фракция "Елк". Им стал ее председатель, лидер протестного движения Никол Пашинян.
Лидер протестов обещает ослабить полномочия премьера в случае избрания
В случае своего избрания на пост премьера Пашинян пообещал ослабить полномочия главы правительства. "После моего избрания новая власть усилит механизмы противовесов и взаимодополнений. Что касается существующих суперполномочий премьер-министра, то мы реформируем систему и власть премьера не будет абсолютной, а будет сбалансированной", - заявил он в эфире телеканала "Кентрон".
Одновременно он не исключил назначения во временный кабинет некоторых членов действующего правительства и сообщил, что готов обсуждать с представителями правящей Республиканской партией Армении (РПА) распределение мест в различных комиссиях и институтах. "Мы говорим, что основной институт - это премьер, распределение мест в других институтах готовы обсуждать", - указал он.
В том случае, если власти попытаются "не признать победу народа, мы вернется к действиям, с которых начали", добавил оппозиционер. По его словам, временное правительство, которое будет сформировано по итогам выборов премьера, "станет гарантом проведения справедливых, честных выборов".
Новые протесты и призыв Пашиняна соблюдать порядок
Между тем в тот же день на улицы Еревана вновь вышли тысячи граждан, требующих отставки действующего правительства. К проведению новой акции накануне призвал Пашинян. "Мы требуем капитуляции Республиканской партии", - подчеркнул он.
В то же время в четверг, когда стало известно о предстоящем созыве парламента для обсуждения вопроса об избрании нового премьера, Пашинян призвал своих сторонников прекратить блокировать улицы в Ереване. "Необходимо восстановить нормальное движение транспорта. Мы должны уделить пристальное внимание случаям нарушения порядка, пресечь действия водителей автомобилей без госномеров", - заявил он.
Волна массовых протестов в Ереване и других армянских городах поднялась после того, как бывший президент страны Серж Саргсян был избран премьер-министром. Массовые акции проходят с 13 апреля. Должность главы правительства стала самым важным государственным постом в результате изменения формы правления с президентской на парламентскую. Под давлением протестующих Саргсян 23 апреля подал в отставку.