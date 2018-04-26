Григорий Родченков: «Мне пришлось делать ложные записи, потому что за мной следили из ФСБ, а о допинге ничего не знаю»

В частности, Родченков писал, что «хорошо спал всю ночь» в то самое время, когда, по своим же утверждениям, менял «грязные пробы» Александра Легкова на «чистые».

В его дневнике говорится, что в Сочи-2014 он ложился спать каждый день в 23.00. Сам же Родченков утверждает, что по ночам менял пробы россиян.

«На самом деле я очень редко был ночью в своей комнате. Мне пришлось делать ложные записи, потому что Блохин, сотрудник ФСБ, дико нервничал из-за моего дневника», – сказал Родченков.

Комментарий Родченкова приводится в мотивировочной части решения CAS по Александру Легкову. Также там сообщается, что Ричард Макларен использовал выдержки из дневника Родченкова в качестве доказательств существования в России допинговой системы. При этом сам Макларен заявлял, что не будет использовать этот дневник, поскольку у него «нет доказательной ценности».

Во время перекрестного допроса на заседании CAS, Родченкову задали вопрос о его словах из видео 2017 года, когда он заявил, что «борьба с допингом ему совершенно похер», что расходится с его нынешними показаниями. Родченков ответил, что эту фразу он сказал просто на эмоциях.

Также он прокомментировал свою фразу «миллион долларов в моей сумке – это мой дневник 2014 года», отметив, что просто пошутил.

На слушаниях Родченков сообщил в числе прочего, что:

– никогда не давал коктейль российским спортсменам;

– не видел, чтобы они его употребляли;

– не видел, чтобы спортсмены или тренеры получали инструкции по употреблению коктейля;

– ни разу не видел, чтобы российский спортсмен сдавал специально заготовленную «чистую» мочу;

– не видел, чтобы российские спортсмены как-то манипулировали со своими допинг-пробами.

Также Родченков сказал, что не знает, кто и как сообщал номера допинг-проб в Сочи-2014 Ирине Родионовой, которая якобы заведовала распределением запрещенных препаратов в российском спорте. Когда Родченкову указали на его же прежние записи со словами «спортсмен или член его окружения высылал фото Родионовой», он заявил, что это был только план. При этом данная запись использовалась как доказательство подмен допинг-проб в Сочи-2014.