История Алёны Суржиковой «Ожидание чуда» в документальном фильме «Корни»

Один из российских режиссеров сказал, что автор документального фильма не может быть хорошим человеком. Алёна с этим не согласна, но признает, что, такое понимание может исходить из того, что режиссер не хочет вмешиваться в кинематографический обычай и не хочет повлиять на процесс. Так или иначе, жизнь невозможно показать такой, какая она есть в действительности: уже камера, углы и монтаж превращают это в режиссерское видение.

Сейчас Алёна работает над полнометражным документальным фильмом «Анкета», которая рассказывает о ее ласнамяэских однокашниках. Как и у всей тогдашней молодежи 25 лет назад, в ее классе также был обычай заполнять анкеты и обмениваться ими, при этом в них рассматривались такие вещи как «Кто твой любимый человек?», «Что такое любовь?», «Сможешь ли ты простить предательство?» и т. д. Теперь Алёна решила отыскать давнишних респондентов, оставивших ответы в ее книжечке, и увидеть, что с ними стало. Бывшие однокашники разбросаны по всему миру – один живет в Камбодже, другой – в Москве, третий – в Австралии.

Когда человек строит планы, Бог смеется

В августе прошлого года, всего через пару месяцев после того, как завершился долгосрочный проект в виде реновируемого своего дома в Рапламаа, в Кяру, и Алёнина семья в него заселилась, ее супруг Сергей Трофимов получил предложение трудоустройства из Праги, и семья переехала за границу. Для начала на год. Ранее они также пожили в Испании, Таиланде и России. Во время премьеры «Корней» Алёна будет не в Эстонии, поскольку сложная тема ее части фильма и возможный приём ее публикой страшили: «Хотя всё это уже позади, все-таки еще немного трудно, ведь мы мечтали о четырех детях, о доме и о том, как всё могло бы быть».

Во время произошедшей трагедии Алёна была настолько в стрессе и трауре, что едва была способна видеть что-то вокруг себя, но теперь считает так: «Когда вы переживаете такую боль, потом становится проще. И также вы наверняка становитесь лучше как человек». Быстрые и непредсказуемые изменения в жизни веры укрепили в Алёне веру в то, что ничего нельзя отложить на будущее, и она надеется, что проект «Корни» дает людям надежду на то, что если вы хотите чего-либо, это следует сделать сразу же. Если вы хотите ребенка, то заведите ребенка сейчас. То, что в данный момент кажется необходимым, то является правильным.

Независимо от того, где Алёна находится, она все время снимает кино, а монтировать можно как в Праге или Кяру, так и в Таллинне. Фрилансерская жизнь научила Алёну не ждать предложений, а всё делать самой. «Мы с Сергеем всегда выдумываем, что делать, мы ищем, ищем, откуда получить деньги: мы спрашиваем то тут, то там, а также пишем проекты. И если наш дом уже совсем готов, то вообще не нужно беспокоиться: «может быть, не нужно осуществлять так много работ», «может быть, и хорошо будет некоторое время просто наслаждаться жизнью».