Правительство выделило свыше миллиона евро на урегулирование кризиса с ИД-картами

Из выделяемых правительством средств будут покрыты 802 126 евро, потраченные в 2017 году на инвестиции, хозяйственные и персональные расходы. Объем расходов на этот год прогнозируется в размере 313 490 евро в связи с необходимостью оказать большую поддержку пользователям, а также провести кампанию с призывом обновить сертификаты ИД-карточек.

Инвестиции охватывали проведение работ по развитию компонентов базового программного обеспечения электронной идентичности (eID), а также работы по развитию участия сторон договора об ИД-картах и обеспечение функционирования ИД-карт с обновленными сертификатами при оказании различных электронных услуг.

Хозяйственные расходы состояли в основном из затрат на информационную кампанию и на оказанную фирмой SK ID Solutions AS помощь пользователям ИД-карт, объем которой в период кризиса с ИД-картами в Эстонии увеличился многократно.

Содержанием персональных расходов в значительной степени было выделение компенсаций работникам департамента государственной инфосистемы за выполнение дополнительных рабочих заданий и сверхсрочную работу в период разрешения кризиса.

В 2018 году департамент продолжил работы по развитию и тестированию программного обеспечения базового программного обеспечения eID, необходимые для стабильной работы ИД-карт с обновленными сертификатами.

В начале сентября 2017 года правительство, RIA и Департамент полиции и погранохраны сообщили, что чешские ученые выявили риск безопасности ID-карты. Риск касался выданных с октября 2014 года карт, всего их около 750 000, в их числе и карты, выданные электронным резидентам Эстонии.