Со дня бронзовых ночей прошло 11 лет

События вокруг монумента привели к уличным беспорядкам, массовым задержаниям и обострению межнациональных отношений. Бывший в то время премьер-министром Андрус Ансип спустя десять лет сказал, что в 2007 году эстонское правительство хорошо справилось с непростой ситуацией, сумев избежать черного сценария, на подобии того, который позднее произошел в Крыму и на востоке Украины, передает Rus.ERR.