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Со дня бронзовых ночей прошло 11 лет

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Беспорядки во время бронзовой ночи.

ФОТО: Liis Treimann

В Эстонии в четверг, 26 апреля, вспоминают бронзовые ночи - события, которые развернулись 11 лет назад в связи с переносом Бронзового солдата из центра Таллинна на Военное кладбище.

События вокруг монумента привели к уличным беспорядкам, массовым задержаниям и обострению межнациональных отношений. Бывший в то время премьер-министром Андрус Ансип спустя десять лет сказал, что в 2007 году эстонское правительство хорошо справилось с непростой ситуацией, сумев избежать черного сценария, на подобии того, который позднее произошел в Крыму и на востоке Украины, передает Rus.ERR.

В результате апрельских событий было возбуждено около 500 уголовных дел, тысячи людей тогда были задержаны. В ходе беспорядков был убит гражданин России Дмитрий Ганин, расследование смерти которого в прошлом году завершено в связи с истечением срока давности.

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