Со дня бронзовых ночей прошло 11 лет

В Эстонии в четверг, 26 апреля, вспоминают бронзовые ночи - события, которые развернулись 11 лет назад в связи с переносом Бронзового солдата из центра Таллинна на Военное кладбище.
События вокруг монумента привели к уличным беспорядкам, массовым задержаниям и обострению межнациональных отношений. Бывший в то время премьер-министром Андрус Ансип спустя десять лет сказал, что в 2007 году эстонское правительство хорошо справилось с непростой ситуацией, сумев избежать черного сценария, на подобии того, который позднее произошел в Крыму и на востоке Украины, передает Rus.ERR.
В результате апрельских событий было возбуждено около 500 уголовных дел, тысячи людей тогда были задержаны. В ходе беспорядков был убит гражданин России Дмитрий Ганин, расследование смерти которого в прошлом году завершено в связи с истечением срока давности.