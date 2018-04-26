Выход ежегодника эстонской Полиции безопасности обычно вызывает незначительное волнение в пруду местных СМИ. Самый большой интерес вызывает вопрос: кого и в каком контексте там называют по имени. Более широкая картина безопасности обычно, что и понятно, отражается в СМИ в меньшей степени, поскольку это не приносит достаточного количества кликов.

Но давайте в этот раз возьмем ежегодник в руки и посмотрим на него более широким взглядом. И лучше всего в этом поможет сравнение. Поскольку во вводной статье нынешнего ежегодника ссылаются на то, что с момента нападения России на Грузию прошло десять лет, возьмем такой же отчет из Грузии.

Разные задачи

В самом общем плане создается впечатление, что эти два издания выполняют совершенно разные задачи. Если грузинский – сухой, техничный и отрывочно информирующий о деятельности отчет, то эстонский оформлен как средство оказания влияния. Это не оценка по шкале «хороший-плохой», это просто утверждение.

Оба учреждения по своему характеру являются закрытыми, а официальный ежегодник – это одно из немногих средств связи с общественностью. Грузинские контрразведчики его посредством дают знать, что было сделано в прошлом году, сколько уголовных дел возбуждено, и сколько человек и за что задержано. Эстонские коллеги делают то же самое, но добавляют к тому же скелету мясо.

Если грузинский документ – это обезличенный и из-за сокращений безграмотный технический документ, то ежегодник КаПо начинается с обращения руководителя департамента с его портретом и именем, и чисто визуально очень привлекателен. Прямо и косвенно даютщиеся советы на уровне «не делайте так» влияют на читателя, конечно, сильнее, чем простой перечень граждан (в Грузии их 61), осужденных за коррупцию. На основе этого можно сказать, что эстонская контора использует этот, направленный на общественность, рабочий инструмент более эффективно.

Роль России

Естественно, центральную роль в отчетах спецслужб обоих государств играет Россия. Если в 50-страничном эстонском издании соседняя страна упоминается примерно 130 раз, то в грузинской примерно 20-страничной версии - 25 раз. Большая сосредоточенность на России в нашем документе исходит из обоснования, в котором разъясняется, например, деятельность Москвы по оказанию влияния при построении сети молодых соотечественников, в то время как у грузин эта тема остается совершенно нетронутой.

Но, с другой стороны, ситуация в Грузии сильно отличается от нашей, поскольку большая часть территории страны de facto находится под контролем Москвы. Регион Абхазии и Цхинвали отделен от Грузии колючей проволокой и российскими пограничниками, российская армия проводит там десятки учений, а сам регион финансируется напрямую из федерального бюджета России: например, в случае Южной Осетии зарубежное финансирование достигает примерно 90 процентов от бюджета (121 миллион долларов).