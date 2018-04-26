В Таллинне завершено тестирование камер для выявления любителей проехать на красный свет

Департамент шоссейных дорог с 18 апреля в течение недели тестировал на перекрестке Кристийне дополнительную функцию камер слежения за скоростью, автоматически выявляющую игнорирующих сигналы светофора.
Администратор средств организации дорожного движения отдела организации дорожного движения Департамента шоссейных дорог Крисела Ууссаар сказала ERR, что ведомство не опубликует результаты тестового периода, так как общественность было информирована о том, что проходил пробный период и число нарушений может не соответствовать действительности, передает Rus.ERR.
"Кроме того, полиция не заводила дела в отношении данных случаев. Таким образом ни об одном случае нельзя будет сказать, что при записи было зафиксировано нарушение", – отметила она.
По словам Ууссаар, цель тестового периода была в том, чтобы проверить настройки автоматического контроля за игнорирующими запрещающий сигнал светофора.