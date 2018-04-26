Ученые: Европу в ближайшем будущем будут сотрясать сильные бури

Зимние штормы в Атлантике за последние семьдесят лет стали заметно сильнее. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Geophysical Research Letters, самыми чудовищными стал волны, разбивающиеся о берега Шотландии и Ирландии. На побережье обеих стран средняя высота волны зимой за семьдесят лет выросла на 10 мм в год. То есть по сравнению с 1948 годом волны стали в среднем на 0,7 метра выше.

В штормовые ночи и дни волны на ирландском побережье стали в среднем на 1,7 метра выше, чем в середине прошлого года.

Столь быстрый рост волн связан с двумя климатическими факторами, известными как Североатлантическая осцилляция и Западноевропейская аномалия давления (WEPA). Вместе они изрядно повлияли на силу зимних бурь в Западной Европе, и все данные показывают, что в будущем бури станут еще сильнее.

Западноевропейская аномалия давления – самый подходящий индекс, с помощью которого можно объяснить колебания силы штормовых волн на европейском побережье Атлантического океана. WEPA - это имеющая решающее значение модель, позволяющая понять опасности, угрожающие побережью», - утверждает соавтор работы Герд Масселинк в пресс-релизе Плимутского университета.

Усиливающиеся бури прежде всего влияют на эрозию побережья всей Западной Европы. Сильные волны воздействуют и на песчаные и мягкие берега и на скалы, которые более устойчивы.