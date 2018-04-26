Ученые: Европу в ближайшем будущем будут сотрясать сильные бури

Средняя высота волны в Атлантическом океане за полвека значительно выросла, выясняется из недавнего исследования. Западных европейцев это должно обеспокоить, поскольку большие волны существенно влияют на степень эрозии.
Зимние штормы в Атлантике за последние семьдесят лет стали заметно сильнее. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Geophysical Research Letters, самыми чудовищными стал волны, разбивающиеся о берега Шотландии и Ирландии. На побережье обеих стран средняя высота волны зимой за семьдесят лет выросла на 10 мм в год. То есть по сравнению с 1948 годом волны стали в среднем на 0,7 метра выше.
В штормовые ночи и дни волны на ирландском побережье стали в среднем на 1,7 метра выше, чем в середине прошлого года.
Столь быстрый рост волн связан с двумя климатическими факторами, известными как Североатлантическая осцилляция и Западноевропейская аномалия давления (WEPA). Вместе они изрядно повлияли на силу зимних бурь в Западной Европе, и все данные показывают, что в будущем бури станут еще сильнее.
Западноевропейская аномалия давления – самый подходящий индекс, с помощью которого можно объяснить колебания силы штормовых волн на европейском побережье Атлантического океана. WEPA - это имеющая решающее значение модель, позволяющая понять опасности, угрожающие побережью», - утверждает соавтор работы Герд Масселинк в пресс-релизе Плимутского университета.
Усиливающиеся бури прежде всего влияют на эрозию побережья всей Западной Европы. Сильные волны воздействуют и на песчаные и мягкие берега и на скалы, которые более устойчивы.
Климатические индексы вроде WEPA особенно полезны для понимания того, как изменение климата влияет на европейские штормы, поясняет соавтор исследования Тис Скотт. Если создатели климатических моделей будут учитывать влияние на глобальное потепление таких индексов, как WEPA, синоптики смогут довольно точно прогнозировать бури.