четверг, 26 апреля 2018 г.
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  • С сегодняшнего дня Nordica будет летать в еще один аэропорт Киева

С сегодняшнего дня Nordica будет летать в еще один аэропорт Киева

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ФОТО: ERIK PROZES / PM/SCANPIX BALTICS

С четверга, 26 апреля, эстонская национальная авиакомпания Nordic Aviation Group AS, работающая под брендом Nordica, начинает регулярные полеты на линии Таллинн - Киев и во второй аэропорт столицы Украины — «Жуляны».

Nordica будет совершать рейсы через расположенный в 10 километрах от Киева аэропорт «Жуляны» трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам из Киева в Таллинн с вылетом в 6.05 и по вторникам, четвергам и воскресеньям из Таллинна в Киев в 22.40.

Кроме того, в Киев ежедневно летают самолеты по маршруту Таллинн - Борисполь.

По словам директора Nordica по сбыту и связям с общественностью Тоомаса Уйбо, Украина для эстонской авиакомпании является важным рынком. Европейский Союз — это самый крупный торговый партнер Украины и, как сказал Уйбо, все свидетельствует о том, что движение пассажиропотоков между Эстонией и Украиной в ближайшее время усилится благодаря вступившему в силу безвизовому режиму, а также растущему числу деловых контактов между двумя странами.

«Наряду с пассажирами, путешествующими между столицами наших стран, мы ждем, что прибавится число и транзитных пассажиров. Открывая новую линию, Nordica обеспечит жителям Украины быстрый доступ к аэропортам Скандинавии, Центральной Европы и России», - добавил Уйбо.

Летом этого года из Таллиннского аэропорта можно будет добраться до 41 аэропорта мира. Nordica покрывает 21 линию из этого списка. 1 июня авиакомпания откроет линию в Македонский город-курорт Охрид, а в середине июня — на побережье Черного моря в Констанцу в Румынии.

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