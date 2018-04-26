С сегодняшнего дня Nordica будет летать в еще один аэропорт Киева

Nordica будет совершать рейсы через расположенный в 10 километрах от Киева аэропорт «Жуляны» трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам из Киева в Таллинн с вылетом в 6.05 и по вторникам, четвергам и воскресеньям из Таллинна в Киев в 22.40.

Кроме того, в Киев ежедневно летают самолеты по маршруту Таллинн - Борисполь.

По словам директора Nordica по сбыту и связям с общественностью Тоомаса Уйбо, Украина для эстонской авиакомпании является важным рынком. Европейский Союз — это самый крупный торговый партнер Украины и, как сказал Уйбо, все свидетельствует о том, что движение пассажиропотоков между Эстонией и Украиной в ближайшее время усилится благодаря вступившему в силу безвизовому режиму, а также растущему числу деловых контактов между двумя странами.

«Наряду с пассажирами, путешествующими между столицами наших стран, мы ждем, что прибавится число и транзитных пассажиров. Открывая новую линию, Nordica обеспечит жителям Украины быстрый доступ к аэропортам Скандинавии, Центральной Европы и России», - добавил Уйбо.