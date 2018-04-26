Фото: ректором Тартуского университета избран Тоомас Ассер

В состав коллегии входят члены совета ТУ, сената, ведомственных советов студенческого представительства, а также профессора и ведущие научные сотрудники. На прошедшем в четверг в актовом зале университета собрании членам коллегии раздали 218 бюллетеней. В урну бросили 218 бюллетеней. За Ассера проголосовали 120 человек, а за его конкурента, профессора практической философии Маргит Сутроп, 95 человек. Три бюллетеня оставили пустыми, испорченных бюллетеней не было.

Согласно регламенту выборов ректора ТУ, если в первом раунде голосования ни один кандидат не набрал достаточное число голосов, проводится новый раунд, в котором участвует набравший большинство голосов кандидат. Таким образом, во второй раунд прошел Ассер.

Во втором раунде выборщикам раздали 214 бюллетеней, в урну бросили 212. Чтобы быть избранным, кандидат должен набрать более половины голосов состава коллегии, то есть не менее 132 голосов. За Ассера проголосовали 187 членов коллегии.

Тоомас Ассер родился 14 июля 1954 года, в 1979 году он окончил медицинский факультет Тартуского государственного университета. В 1987 году он защитил в Москве степень кандидата медицинских наук (тема диссертации «Вопросы регуляции мозгового кровотока и стереотаксические операции с применением оригинального термокаутера»). С 1995 года Ассер является профессором нейрохирургии ТУ, а с 1996 года руководит нейроклиникой ТУ. В 2011 году он был избран в члены Эстонской академии наук.