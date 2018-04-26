Украинская биатлонистка: "Мы сделали только добро для России"

Капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная высказала мнение о запрете выступать на территории России.
«Запрет выступления украинским спортсменам на территории РФ – это только красивые слова, но имеем такую реальность, что из-за нашего отказа ехать туда мы только сделали добро России. Потому что мы потеряли свою квоту, и, по сути, отдали ее россиянам.
С одной стороны, мы не тратим денег, не едем туда, правда, не знаю, кому легче или тяжелее от этого. Но после завершения этого сезона у нас будет стартовать пять девушек на этапах, а у сборной России – шесть. Потому сказать, что я очень рада такому решению министерства спорта, не могу.
К тому же, на территории российской Федерации есть много нашего бизнеса, потому я не считаю, что спорт – это основная точка соприкосновения, к которой нужно применять какие-то кардинальные изменения», – сказала Пидгрушная xSport.ua.