пятница, 27 апреля 2018 г.
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Премиум-лига, XI тур: «Нымме Калью» - «Нарва Транс»

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В первом круге «Нымме Калью» и «Нарва Транс» сыграли вничью 2:2, что, с одной стороны, было плохим результатом для первой команды, а с другой, подкрепило амбиции второй бороться за четверку сильнейших.

«НарваТранс» желает победить в Таллинне, ведь только так можно настичь сенсационную «Таммеку», которая занимает четвертое место, а для этого «Трансу» необходимо еще и справиться с проблемой отсутствия на тренерской скамейке Адьяма Кузяева, дисквалифицированного на четвертой встрече.

Смотрите прямую трансляцию на портале Rus.Postimees в 19:25.

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