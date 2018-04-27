Премиум-лига, XI тур: «Нымме Калью» - «Нарва Транс»

«НарваТранс» желает победить в Таллинне, ведь только так можно настичь сенсационную «Таммеку», которая занимает четвертое место, а для этого «Трансу» необходимо еще и справиться с проблемой отсутствия на тренерской скамейке Адьяма Кузяева, дисквалифицированного на четвертой встрече.