Полезно: узнайте, как создать великолепный сад, практически не требующий ухода

Если у вас есть дача или участок земли около частного дома и вы хотели бы сделать его красивым, но постоянно возиться в земле вы не желаете, воспользуйтесь советами портала Kodu.
- Водные растения
Ленивым любителям цветов стоит выкопать у себя на участке небольшой водоем и посадить в нем растения, которые хорошо себя чувствуют и прекрасно растут в воде. По крайней мере, их не придется поливать.
- Выберите простые местные растения
Нет смысла сажать экзотические растения, ухаживать за которыми у вас нет ни времени, ни желания. Купите растения, которые давно и успешно разводят в нашем климате.
- Поменяйте газоны на дорожки
Если вы не хотите разбивать грядки и ухаживать за газонами, проложите по саду дорожки с твердым покрытием или постройте беседки, чтобы сократить площадь требующего ухода грунта.
- Искусственный газон
Когда-то искусственный газон выглядел как сплошная катастрофа. Сейчас в продаже такая имитация зеленой травки, что ее не отличишь от настоящей. Если в ваши планы не входит уход за газоном, рассмотрите такую альтернативную возможность.
- Предпочтите зелень
В саду не обязательно должны быть только цветущие растения. Различные кустарники очень декоративны и требуют гораздо меньше ухода, чем цветы.