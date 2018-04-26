четверг, 26 апреля 2018 г.
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  • Полезно: узнайте, как создать великолепный сад, практически не требующий ухода

Полезно: узнайте, как создать великолепный сад, практически не требующий ухода

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Сад иллюстративный.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Если у вас есть дача или участок земли около частного дома и вы хотели бы сделать его красивым, но постоянно возиться в земле вы не желаете, воспользуйтесь советами портала Kodu.

  • Водные растения

Ленивым любителям цветов стоит выкопать у себя на участке небольшой водоем и посадить в нем растения, которые хорошо себя чувствуют и прекрасно растут в воде. По крайней мере, их не придется поливать.

  • Выберите простые местные растения

Нет смысла сажать экзотические растения, ухаживать за которыми у вас нет ни времени, ни желания. Купите растения, которые давно и успешно разводят в нашем климате.

  • Поменяйте газоны на дорожки

Если вы не хотите разбивать грядки и ухаживать за газонами, проложите по саду дорожки с твердым покрытием или постройте беседки, чтобы сократить площадь требующего ухода грунта.

  • Искусственный газон

Когда-то искусственный газон выглядел как сплошная катастрофа. Сейчас в продаже такая имитация зеленой травки, что ее не отличишь от настоящей. Если в ваши планы не входит уход за газоном, рассмотрите такую альтернативную возможность.

  • Предпочтите зелень

В саду не обязательно должны быть только цветущие растения. Различные кустарники очень декоративны и требуют гораздо меньше ухода, чем цветы. 

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