Фото, видео: более 100 мировых премьер состоялось на автосалоне в Пекине

Всего в этом году в пекинском моторшоу участвуют более 1200 компаний из 14 стран и регионов мира, в том числе McLaren, Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini, Maserati, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Toyota, Nissan, Honda, Subaru, Mazda, Suzuki, Tesla. Впервые в пекинском салоне принимает участие Alfa Romeo.

Салон проходит одновременно на двух площадках. Общая площадь экспозиции составляет около 220 тысяч кв. метров, всего представлено более тысячи экспонатов. Среди них - 174 модели с электрическими или гибридными силовыми установками, причем 124 из них - от китайских производителей, и 64 концепт-кара, передает Newsru.com.

Повышенное внимание привлекла новинка от китайского производителя автомобилей представительского класса Hongqi, который, представил концепт роскошного электромобиля E-Jing GT.

Германский бренд BMW продемонстрировала концепт нового электрического кроссовер Concept iX3, а также концепт электрокара BMW i Vision Dynamics, который сообщили разработчики, способен разогнаться с места до 100 км/ч за 4 секунды и проехать 600 км на одном заряде батареи.

Помимо этого, BMW представил спортивные купе X2 и X4, а также автомобиль класса люкс Concept X7 iPerformance.

Другой немецкий автогигант - Mercedes-Benz - устроил презентацию спецверсии седана люкс-класса A-Class L Saloon, разработаную специально для китайского рынка. Модель будет производится на совместном предприятии с китайским автопроизводителем BAIC Motor. Старт продаж назначен на вторую половину этого года.

💦 2018 Mercedes-Benz A-Class L Saloon Stretches for China: As the Mercedes-Benz A-Class enters its second decade of production with more than 3 million sold globally, Mercedes revealed a new variant—the A-Class L Saloon at Auto China 2018. It looks like… https://t.co/8ZjxNsS5dk pic.twitter.com/zjYfgL8mjv — Leak Freek (@leakfreek) 24 апреля 2018 г.

Также бренд представил 5-метровый электрический седан Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury concept, оснащенный четырьмя электродвигателями суммарной мощностью 550 кВт (около 750 л.с.).

Японский производитель Toyota привез в Пекин новую Corolla plug-in hybrid: сборка этой модели в Китае стартует в 2019 году на совместном предприятии с FAW ("Автомобильный завод N1"). Другой премьерой Toyota стал гибрид Levin.

Японская Honda показала электромобиль Everus EV. Его характеристики не раскрываются, но компания заявила, что новинка выйдет на рынок до конца текущего года.

Шведский прооизводитель Volvo представил в Пекине концепт-кар S90 Ambience. Отличительной чертой этого трехместного автомобиля без переднего пассажирского кресла стал проектор, который передает изображение на стеклянный потолок. В комплекте со звуковой и климатической системами это позволит создать в салоне особую "среду", которая, как уверен производитель, даст возможность пассажирам расслабиться и отдохнуть.

Среди других интересных новинок - удлиненная версия кроссовера Audi Q5 L с 2-литровым двигателем мощностью от 190 до 252 л. с., третье поколение внедорожника Volkswagen Touareg, а также новая версия седана представительского класса Lexus ES.

Британский Jaguar выкатил кроссовер E-Pace, собранный в Китае на совместном предприятии с китайским производителем Cherry. Он будет поставляться в двух модификациях с 2-литровым двигателем мощностью в 200 и 250 л. с.

При этом посетителей выставки приветствуют роботы, которые дают краткие справки о представленных автомобилях и демонстрируют рекламные видео. Также гости автосалона могут при помощи очков виртуальной реальности "изнутри" увидеть все циклы работы двигателя внутреннего сгорания, посидеть в салоне беспилотного автомобиля, а при помощи компьютерного симулятора попробовать себя в качестве гонщика ралли или пилота болида "Формулы-1".