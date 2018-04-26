Картина дня: торговец людьми, поиски пропавшего полицейского и в Эстонию идет тепло

Пярнуский школьник стал торговцем людьми в Латвии

Добросердечный, компанейский, тактичный и отзывчивый молодой человек – так описывают 18-летнего пярнуского школьника Эгерта. Правда, школа признает, что с учебой он не слишком успешно справлялся. В один из весенних дней прошлого года Эгерт принял предложение о работе, что привело его к гораздо более печальным последствиям, чем проблемы с учебой. Читайте далее...

Продолжаются поиски пропавшего полицейского: он вооружен

Полицейские продолжают поиски своего коллеги Марека, который считается пропавшим с понедельника. Зона поисков расширена. Читайте далее...

Подробности расправы на заправке Olerex: перепалка, рукоприкладство и удар мачете в шею

В конце декабря прошлого года портал Järva Teataja писал, что в больницу Ярвамаа с ножевым ранением был доставлен 24-летний мужчина. Читайте далее...

«Очевидец»: вымышленный эксперт проводит фиктивные исследования содержания радона в помещениях, а чиновники лишь разводят руками

Представьте себе ситуацию, что вымышленный эксперт представляет фиктивные отчеты, на основании которых строят школы, министерства и еще около 120 зданий, но чиновники лишь разводят руками и говорят, что ничего не могут поделать. Именно о таком случае пошла речь в очередном выпуске выходящей на телеканале ETV передачи «Очевидец». Читайте далее...

Фото: ректором Тартуского университета избран Тоомас Ассер

Коллегия выборщиков в составе 263 человек в четверг избрала ректором Тартуского университета (ТУ) профессора нейрохирургии Тоомаса Ассера. Читайте далее...

В ближайшие дни может потеплеть до 20 градусов

В ближайшие дни должно потеплеть, местами температура может подняться до 20 градусов тепла, прогнозирует Служба погоды. Читайте далее...

Спасатели скоро нагрянут с проверками в жилые дома

С 7 по 11 мая Спасательный департамент запускает кампанию по проверке безопасности в жилых домах. Цель – проверить пожаробезопасность квартирных товариществ и доступность путей эвакуации. Инспектора каждого региона сами выберут дома для проверки и предварительно свяжутся с квартирными товариществами. Читайте далее...

Danske Bank сворачивает деятельность в Эстонии: первым делом откажутся от частных клиентов

Вторая по активам в Северной Европе финансовая группа Danske Bank в странах Балтии отказывается от частного банкинга и предоставления услуг местному бизнесу. Читайте далее...

От и до: насколько биоприсадки увеличат цену топлива на заправках?

С 1 мая вступает в силу новый закон о жидком топливе, который обяжет продавцов топлива добавлять в бензин и дизель биоприсадки в объеме 3,1%. К 2019 году их объем вырастет до 6,4%, а к 2020-му – до 10%. Читайте далее...

A. Le Coq пожинает плоды приграничной торговли: экспорт алкоголя в Латвию бьет рекорды

Объемы экспорта одного из крупнейших производителей алкоголя в Эстонии, предприятия A. Le Coq, в первом квартале этого года в сравнении с тем же периодом прошлого года выросли почти на 63 процента. Читайте далее...

Бесплатные языковые курсы и оплачиваемый отпуск для обучения эстонскому: правительство пошло на беспрецедентный шаг

Сегодня правительство одобрило поправки к Закону о гражданстве, согласно которым расширятся возможности изучения эстонского языка для желающих получиться гражданство Эстонии. Читайте далее...

Кармо Тюйр: сравнение двух КаПо