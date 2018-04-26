Полиция задержала пьяных мужчин, размахивавших оружием и стрелявших на балконе жилого дома

Отреагировавшая на вызов полиция обнаружила в квартире двух пьяных мужчин. При осмотре помещения были найдены пневматическое оружие airsoft и незаконное огнестрельное оружие, сообщила Лыунаская префектура.

Владелец квартиры, 59-летний мужчина, был задержан в качестве подозреваемого, но сперва его отвезли в камеру трезветь. Второго пьяного мужчину, находившегося в квартире, тоже отправили на вытрезвление. Оружие доставлено на хранение в полицейский участок.