четверг, 26 апреля 2018 г.
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Полиция задержала пьяных мужчин, размахивавших оружием и стрелявших на балконе жилого дома

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Пневматический пистолет.

ФОТО: Küllike Rooväli

Вчера, 25 апреля, в 15.30 внимательный гражданин сообщил, что на балконе жилого дома, расположенного на улице Сави в Тарту, неизвестные размахивали похожим на оружие предметом, также была слышна стрельба.

Отреагировавшая на вызов полиция обнаружила в квартире двух пьяных мужчин. При осмотре помещения были найдены пневматическое оружие airsoft и незаконное огнестрельное оружие, сообщила Лыунаская префектура.

Владелец квартиры, 59-летний мужчина, был задержан в качестве подозреваемого, но сперва его отвезли в камеру трезветь. Второго пьяного мужчину, находившегося в квартире, тоже отправили на вытрезвление. Оружие доставлено на хранение в полицейский участок.

Для выяснения деталей произошедшего полиция начала уголовное производство.

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