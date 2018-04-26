Полиция задержала пьяных мужчин, размахивавших оружием и стрелявших на балконе жилого дома
26 апреля 2018 г., 14:54
Вчера, 25 апреля, в 15.30 внимательный гражданин сообщил, что на балконе жилого дома, расположенного на улице Сави в Тарту, неизвестные размахивали похожим на оружие предметом, также была слышна стрельба.
Отреагировавшая на вызов полиция обнаружила в квартире двух пьяных мужчин. При осмотре помещения были найдены пневматическое оружие airsoft и незаконное огнестрельное оружие, сообщила Лыунаская префектура.
Владелец квартиры, 59-летний мужчина, был задержан в качестве подозреваемого, но сперва его отвезли в камеру трезветь. Второго пьяного мужчину, находившегося в квартире, тоже отправили на вытрезвление. Оружие доставлено на хранение в полицейский участок.
Для выяснения деталей произошедшего полиция начала уголовное производство.