Бюджетный совет: правительство не сможет сбалансировать бюджет

Бюджетный совет, созванный для оценки бюджетной политики, счел, что мер, предпринимаемых нынешним правительством, недостаточно для достижения бюджетного баланса.
По мнению совета, весенний экономический прогноз Минфина на 2018 год достаточно правдоподобно описывает перспективу эстонской экономики и инфляции и соответствует прогнозам других институтов.
Риски, что экономический рост окажется быстрее или медленнее прогнозируемого, по мнению совета, сбалансированы. Из-за многочисленности недавних налоговых изменений риск недопоступления налогов выше, чем вероятность их избыточного поступления.
По оценке Минфина, структурный дефицит правительственного сектора в 2017 году составлял 0,3% ВВП. По оценке бюджетного совета, это противоречит установленной при составлении госбюджета цели, предусматривавшей структурный профицит.
Согласно весеннему прогнозу Минфина, структурный дефицит должен стать больше в 2019 и 2020 годах, если позволит новый Закон о госбюджете. Поэтому правительство в государственной бюджетной стратегии на 2019-2020 приняло дополнительные меры по доходам и расходам, которые улучшат позиции бюджета, и поставило себе цель на ближайшие годы добиться его равновесия.
Почему в хорошие времена допустили дефицит?
По мнению бюджетного совета, установленные бюджетные цели соответствуют Закону о госбюджете, но их достижение предполагает, что бюджетные позиции смогут улучшить в необходимой мере.
В материалах, отправленных бюджетному совету, представленные в бюджетной стратегии меры по доходам и расходам недостаточно разъяснены, и их влияние оценено поверхностно. Поэтому, по мнению бюджетного совета, этих мер недостаточно для достижения структурного бюджетного баланса.
В отличие от прошлых лет в 2017 и 2018 годах правительственный сектор был в структурном дефиците, и это несмотря на хороший экономический рост. Чтобы заложенную в бюджетном правиле гибкость можно было использовать в будущем, если состояние экономики ухудшится, бюджетный совет рекомендует запланировать на 2019 год структурный профицит.
Председателем бюджетного совета является профессор макроэкономики Тартуского университета Рауль Эаметс. Заместителем председателя – финансовый эксперт Андрус Альбер. В совет также входят профессор экономики ТУ Урмас Варблане, аналитик центра политических исследований PRAXIS Андрес Вырк, вице-президент Банка Эстонии Юло Каазик и заведующий отделом финансовой политики и экономических исследований Банка Эстонии Марти Рандвеэр.
Согласно Закону о госбюджете, бюджетный совет должен дать свою оценку и прогнозу Минфина по макроэкономике и финансам, и по целям структурных бюджетных позиций в правительственном секторе. Поскольку экономический прогноз Минфина и государственная стратегия госбюджета в этом году появились с небольшим интервалом, бюджетный совет объединил свои оценки в одном издании.