Бюджетный совет: правительство не сможет сбалансировать бюджет

По мнению совета, весенний экономический прогноз Минфина на 2018 год достаточно правдоподобно описывает перспективу эстонской экономики и инфляции и соответствует прогнозам других институтов.

Риски, что экономический рост окажется быстрее или медленнее прогнозируемого, по мнению совета, сбалансированы. Из-за многочисленности недавних налоговых изменений риск недопоступления налогов выше, чем вероятность их избыточного поступления.

По оценке Минфина, структурный дефицит правительственного сектора в 2017 году составлял 0,3% ВВП. По оценке бюджетного совета, это противоречит установленной при составлении госбюджета цели, предусматривавшей структурный профицит.

Согласно весеннему прогнозу Минфина, структурный дефицит должен стать больше в 2019 и 2020 годах, если позволит новый Закон о госбюджете. Поэтому правительство в государственной бюджетной стратегии на 2019-2020 приняло дополнительные меры по доходам и расходам, которые улучшат позиции бюджета, и поставило себе цель на ближайшие годы добиться его равновесия.

Почему в хорошие времена допустили дефицит?

По мнению бюджетного совета, установленные бюджетные цели соответствуют Закону о госбюджете, но их достижение предполагает, что бюджетные позиции смогут улучшить в необходимой мере.

В материалах, отправленных бюджетному совету, представленные в бюджетной стратегии меры по доходам и расходам недостаточно разъяснены, и их влияние оценено поверхностно. Поэтому, по мнению бюджетного совета, этих мер недостаточно для достижения структурного бюджетного баланса.

В отличие от прошлых лет в 2017 и 2018 годах правительственный сектор был в структурном дефиците, и это несмотря на хороший экономический рост. Чтобы заложенную в бюджетном правиле гибкость можно было использовать в будущем, если состояние экономики ухудшится, бюджетный совет рекомендует запланировать на 2019 год структурный профицит.

Председателем бюджетного совета является профессор макроэкономики Тартуского университета Рауль Эаметс. Заместителем председателя – финансовый эксперт Андрус Альбер. В совет также входят профессор экономики ТУ Урмас Варблане, аналитик центра политических исследований PRAXIS Андрес Вырк, вице-президент Банка Эстонии Юло Каазик и заведующий отделом финансовой политики и экономических исследований Банка Эстонии Марти Рандвеэр.