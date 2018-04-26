Пенсионер в недоумении: почему Telia настойчиво присылает мне счета чужого человека?

«Проблемы начались в январе, когда от Telia пришло письмо на имя какой-то молодой женщины, но адрес был указан мой», - рассказывает Хага. Пенсионер позвонил в Telia, где ему посоветовали вскрыть конверт и посмотреть, чьи данные указаны в присланном счете.