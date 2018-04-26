Пенсионер в недоумении: почему Telia настойчиво присылает мне счета чужого человека?
26 апреля 2018 г., 15:27
Проживающий в волости Выру пенсионер Яан Хага негодует, почему крупное предприятие Telia настойчиво присылает ему счета чужого человека.
«Проблемы начались в январе, когда от Telia пришло письмо на имя какой-то молодой женщины, но адрес был указан мой», - рассказывает Хага. Пенсионер позвонил в Telia, где ему посоветовали вскрыть конверт и посмотреть, чьи данные указаны в присланном счете.
Несмотря на неоднократные протесты и обращения в компанию, в почтовом ящике пенсионера обнаружен уже четвертый счет на имя постороннего человека, передает Postimees со ссылкой на Lõuna Leht. Оказывается, загвоздка - в измененных из-за административной реформы адресах.
Подробнее читайте на портале Lõuna Leht.