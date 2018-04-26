Квартира требует ремонта, зато стоит дешево
26 апреля 2018 г., 18:31
Интернет-аукцион Osta.ee предлагает поучаствовать в покупке квартиры с небольшой стартовой ценой. Об этом лоте рассказывает портал Kodu.
Нового мастеровитого собственника с нетерпением ждет требующая ремонта квартира площадью 42,1 м2, находящаяся в волости Ляэне-Нигула. В квартире предстоит многое сделать, но такая покупка - хорошая возможность создать жилье по своему вкусу от начала до конца.
Продавец квартиры согласен поменять ее на грузовой автомобиль. Стартовая цена лота - 5500 евро. При немедленной покупке придется выложить уже 7000.
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