четверг, 26 апреля 2018 г.
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Квартира требует ремонта, зато стоит дешево

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ФОТО: osta.ee

Интернет-аукцион Osta.ee предлагает поучаствовать в покупке квартиры с небольшой стартовой ценой. Об этом лоте рассказывает портал Kodu. 

Нового мастеровитого собственника с нетерпением ждет требующая ремонта квартира площадью 42,1 м2, находящаяся в волости Ляэне-Нигула. В квартире предстоит многое сделать, но такая покупка - хорошая возможность создать жилье по своему вкусу от начала до конца. 

ФОТО: osta.ee

Продавец квартиры согласен поменять ее на грузовой автомобиль. Стартовая цена лота - 5500 евро. При немедленной покупке придется выложить уже 7000.

Больше информации - ЗДЕСЬ.

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