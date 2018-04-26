Квартира требует ремонта, зато стоит дешево

Нового мастеровитого собственника с нетерпением ждет требующая ремонта квартира площадью 42,1 м2, находящаяся в волости Ляэне-Нигула. В квартире предстоит многое сделать, но такая покупка - хорошая возможность создать жилье по своему вкусу от начала до конца.